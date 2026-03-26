Строгие правила для SUP-серфинга вводят в Самарской области в 2026 году

Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Александр Старов на конференции в пресс-центре «Самарской газеты» 26 марта.

Теперь жителям запрещается плавать на сапборде без спасательного жилета в любое время, а также выходить на водную прогулку ночью. Кроме того, на сапах нельзя удаляться более чем на 100 метров от берега, включая пересечение Волги. На одной доске запрещено кататься вдвоем, вне зависимости от грузоподъемности.

Александр Старов рассказал, что в 2026 году на организованных пляжах в Самаре появится отдельная трасса для сапбордов с буями. Сначала на реке будет зона купания, а затем — пространство для серферов.

По словам эксперта, сейчас прорабатывается изменение Кодекса об административных правонарушениях Самарской области. Для сапбордистов планируют ввести значительные штрафы за нарушения правил.

— Все меры направлены на спасение жизней: многие инциденты происходят с людьми, не умеющими плавать, и падение с доски может привести к быстрому утоплению из-за сбитого дыхания, — подчеркнул Александр Старов.