Более 70 поливомоечных машин и пылесосов участвуют в генеральной уборке Самары в 2026 году

В Самаре с начала генеральной уборки с территории города вывезено более 270 кубометров мусора, 23 тонны смёта после работы уличных пылесосов, откачано 8,4 тысячи кубометров талой воды. Начиная с этой недели на улицы выпустили вакуумные подметальные машины, мини-пылесосы для очистки тротуаров и поливомоечную технику. Они задействованы на участках, которые уже освобождены от снега. Об организации подготовки к летнему сезону рассказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин в эфире программы «Прямой диалог».



Во время генеральной уборки города организации, обслуживающие улично-дорожную сеть, выведут на участки порядка 12 пылесосов для проезжих частей и 14 мини-пылесосов для очистки тротуаров. Для помывки направят 49 дорожных комбинированных машин, которые в летнюю жару можно будет использовать для аэрации улиц. Также в числе малогабаритной техники будут использовать 28 мини-погрузчиков. В их числе — 8 мини-погрузчиков «Шмель», которые поступили в Самару в конце прошлого года. По словам Михаила Малыхина, новые средства малой механизации хорошо показали себя зимой и сегодня уже подготовлены к работе в весенне-летнем сезоне.



Помимо уборки, помывки ограждений и ремонта МАФов, в апреле подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, проведут на улицах города побелку и формовочную обрезку деревьев, уберут сухие ветви и аварийные насаждения, на месте которых в этом году будет проведено восстановительное озеленение.



Генеральная уборка города стартовала 12 марта. В первую очередь к работе приступили дорожные службы. Всего специалисты очищают после зимы порядка 30 тысяч дорожных знаков и 479 светофоров, в надлежащий вид приводят более 50 км пешеходных ограждений и более 800 остановочных павильонов. В рамках весеннего марафона чистоты пройдут два масштабных общегородских субботника, они состоятся 18 и 25 апреля.