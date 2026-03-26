Производитель кондитерских изделий из Жигулевска выходит на зарубежные рынки с господдержкой

Кондитерская фабрика «Услада» на протяжении 30 лет выпускает широкий ассортимент сладостей: вафельные трубочки, печенье, зефир. Увидеть продукцию, сделанную в Самарской области, можно как на прилавках российских магазинов, так и в ряде зарубежных стран.

Ассортимент продукции и объемы производства постоянно расширяются.

«В месяц мы производим около 1200 тонн продукции. В текущем году планируем увеличить производство на 27%, а выручку на 35% за счет введения новых линеек. Так, сейчас готовим к выпуску десерты для правильного питания», - делится планами коммерческий директор кондитерской фабрики «Услада» Руслан Алиев.

На предприятии трудятся более 250 сотрудников, из которых 170 задействованы на производстве. Сладкую продукцию поставляют в регионы России, а также в страны Ближнего и Дальнего зарубежья, в том числе Китай, Монголию, Сербию и др. В планах - выйти на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. С расширением географии предприятию помогает Центр поддержки экспорта Самарской области.

«У нас сложились плотные, доверительные отношения с региональным экспортным Центром. В связке с ЦПЭ мы вышли на ряд зарубежных стран, получаем поддержку в плане переводов, логистики, участвуем в выставочныхмероприятиях, бизнес-миссиях, - отмечает Алиев. - Дополнительной мерой поддержки стало привлечение финансирования ГФРП. Льготные средства позволили нам закупить высокоскоростную упаковочную линию».

ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В числе инструментов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнес-миссии, выставки, индивидуальное сопровождение, поиск новых зарубежных партнеров и др.

«Для помощи бизнесу в освоении внешних рынков в Самарской области мы развиваем Центр поддержки экспорта, реализуем специальные инструменты поддержки, организуем участие производителей региона в выставках и бизнес-миссиях. Наша задача – чтобы региональные производители с конкурентоспособным продуктом знали о возможностях, созданных для экспортеров», — отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Полный перечень мер господдержки размещен на портале mybiz63.ru. Программы реализуются по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

