Производитель кондитерских изделий из Жигулевска выходит на зарубежные рынки с господдержкой

Я нашел ошибку
Главные новости:
В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
-0.24
EUR 93.81
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производитель кондитерских изделий из Жигулевска выходит на зарубежные рынки с господдержкой

270
Кондитерская фабрика «Услада» в Жигулевске на протяжении 30 лет выпускает широкий ассортимент сладостей: вафельные трубочки, печенье, зефир.

Кондитерская фабрика «Услада» на протяжении 30 лет выпускает широкий ассортимент сладостей: вафельные трубочки, печенье, зефир. Увидеть продукцию, сделанную в Самарской области, можно как на прилавках российских магазинов, так и в ряде зарубежных стран.
Ассортимент продукции и объемы производства постоянно расширяются.  
«В месяц мы производим около 1200 тонн продукции. В текущем году планируем увеличить производство на 27%, а выручку на 35% за счет введения новых линеек. Так, сейчас готовим к выпуску десерты для правильного питания», - делится планами коммерческий директор кондитерской фабрики «Услада» Руслан Алиев.
На предприятии трудятся более 250 сотрудников, из которых 170 задействованы на производстве. Сладкую продукцию поставляют в регионы России, а также в страны Ближнего и Дальнего зарубежья, в том числе Китай, Монголию, Сербию и др. В планах - выйти на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. С расширением географии предприятию помогает Центр поддержки экспорта Самарской области.
«У нас сложились плотные, доверительные отношения с региональным экспортным Центром. В связке с ЦПЭ мы вышли на ряд зарубежных стран, получаем поддержку в плане переводов, логистики, участвуем в выставочныхмероприятиях, бизнес-миссиях, - отмечает Алиев. - Дополнительной мерой поддержки стало привлечение финансирования ГФРП. Льготные средства позволили нам закупить высокоскоростную упаковочную линию».
ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В числе инструментов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнес-миссии, выставки, индивидуальное сопровождение, поиск новых зарубежных партнеров и др.
«Для помощи бизнесу в освоении внешних рынков в Самарской области мы развиваем Центр поддержки экспорта, реализуем специальные инструменты поддержки, организуем участие производителей региона в выставках и бизнес-миссиях. Наша задача – чтобы региональные производители с конкурентоспособным продуктом знали о возможностях, созданных для экспортеров», — отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Полный перечень мер господдержки размещен на портале mybiz63.ru. Программы реализуются по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
198
