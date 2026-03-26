В Тольятти проходит первенство России по дартсу

С 25 по 27 марта в Тольятти впервые проходит первенство России по дартсу.



В программе - одиночный и парный разряд, микст и командные соревнования. Игры проходят на базе легкоатлетического манежа.



Впервые на первенстве России выступает юношеская сборная Самарской области:



Юноши до 15 лет:

Роман Елистратов, Александр Должников, Марк Должников, Михаил Елашев, Даниил Ковров, Ярослав Сизов, Павел Ильин, Илья Коннов.



Девушки до 15 лет:

Екатерина Маркелова, Валерия Алешина, Динара Кауспаева, Ульяна Самохвалова.



Подробнее за ходом турнира можно следить на странице Федерации дартс Самарской области.



После завершения первенства России там же в Тольятти стартует чемпионат страны по дартсу.





Фото: минспорта СО