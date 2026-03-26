«Разговоры о важном»: "Космические" уроки проходят в школах Самары

В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, в школах Самары стартовал цикл тематических «Разговоров о важном». Уроки проводят телеведущие ГТРК «Самара» — они рассказывают детям о вкладе Самары в развитие отечественной космонавтики, о первом полете человека в космос, который 65 лет назад совершил Юрий Гагарин, а также знакомят с «космическими» проектами, созданными администрацией города совместно с медиахолдингом.



«Самара — один из немногих городов России, тесно связанных с космосом, с космической отраслью. Совсем скоро мы торжественно и с гордостью отметим очередной юбилей первого полета человека в космос. Наша задача, чтобы каждый школьник знал — это не просто страницы истории, а судьбы их семей. Многие из ребят — внуки и правнуки тех, кто трудился на предприятиях города и внёс свой вклад в создание ракет. Благодаря богатому архиву ГТРК «Самара», опыту и профессионализму ведущих эта связь поколений становится более понятной и осязаемой», – сказал глава города Самары Иван Носков.



«Космические» уроки для школьников Самары с 4 по 8 классы проводят телеведущие Сергей Гуров, Ирина Тумбарцева, Данил Рыбалко, Андрей Горгуленко и Вероника Тивикова. В числе прочего, например, на уроках идет речь о заводе «Прогресс», где были собраны первая и вторая ступени ракеты Р-7, выведшей на орбиту корабль Юрия Гагарина, о музее «Самара Космическая», где установлен подлинный носитель «Союз», а также о Самарском университете имени Королёва, который с 1957 года готовит инженеров для ракетно-космической отрасли.



«Наша профессия тоже немножко из космоса. Творческие люди, мне кажется, имеют какую-то связь с ним, потому что вот эта энергия, которая потом рождает то, что мы называем словом «контент», и то, что видит наш зритель, — на самом деле это душа, это сердце, это интеллект, это жизнь, которую человек отдает, служа своему выбору и своей миссии. Вот все это и есть космос», – сказала директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.



В 2011 году, к 50‑летию первого полета человека в космос, на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб «Самара Космос 50». В этом году на площади Куйбышева более 2000 человек примут участие в масштабном флешмобе «Самара Космос 65».



До 31 мая проходит второй Всероссийский медиаконкурс «Русский космос», учрежденный ВГТРК и Госкорпорацией «Роскосмос» при поддержке администрации города Самары. Он станет профессиональной площадкой для журналистов, медиакоманд и авторов со всей страны, создающих материалы и проекты космической тематики.

