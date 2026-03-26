«Разговоры о важном»: "Космические" уроки проходят в школах Самары

В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Весь список
«Разговоры о важном»: "Космические" уроки проходят в школах Самары

В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, в школах Самары стартовал цикл тематических «Разговоров о важном».

В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, в школах Самары стартовал цикл тематических «Разговоров о важном». Уроки проводят телеведущие ГТРК «Самара» — они рассказывают детям о вкладе Самары в развитие отечественной космонавтики, о первом полете человека в космос, который 65 лет назад совершил Юрий Гагарин, а также знакомят с «космическими» проектами, созданными администрацией города совместно с медиахолдингом.

«Самара — один из немногих городов России, тесно связанных с космосом, с космической отраслью. Совсем скоро мы торжественно и с гордостью отметим очередной юбилей первого полета человека в космос. Наша задача, чтобы каждый школьник знал — это не просто страницы истории, а судьбы их семей. Многие из ребят — внуки и правнуки тех, кто трудился на предприятиях города и внёс свой вклад в создание ракет. Благодаря богатому архиву ГТРК «Самара», опыту и профессионализму ведущих эта связь поколений становится более понятной и осязаемой», – сказал глава города Самары Иван Носков.

«Космические» уроки для школьников Самары с 4 по 8 классы проводят телеведущие Сергей Гуров, Ирина Тумбарцева, Данил Рыбалко, Андрей Горгуленко и Вероника Тивикова. В числе прочего, например, на уроках идет речь о заводе «Прогресс», где были собраны первая и вторая ступени ракеты Р-7, выведшей на орбиту корабль Юрия Гагарина, о музее «Самара Космическая», где установлен подлинный носитель «Союз», а также о Самарском университете имени Королёва, который с 1957 года готовит инженеров для ракетно-космической отрасли.

«Наша профессия тоже немножко из космоса. Творческие люди, мне кажется, имеют какую-то связь с ним, потому что вот эта энергия, которая потом рождает то, что мы называем словом «контент», и то, что видит наш зритель, — на самом деле это душа, это сердце, это интеллект, это жизнь, которую человек отдает, служа своему выбору и своей миссии. Вот все это и есть космос», – сказала директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.

В 2011 году, к 50‑летию первого полета человека в космос, на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб «Самара Космос 50». В этом году на площади Куйбышева более 2000 человек примут участие в масштабном флешмобе «Самара Космос 65».

До 31 мая проходит второй Всероссийский медиаконкурс «Русский космос», учрежденный ВГТРК и Госкорпорацией «Роскосмос» при поддержке администрации города Самары. Он станет профессиональной площадкой для журналистов, медиакоманд и авторов со всей страны, создающих материалы и проекты космической тематики.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Школа

Новости по теме
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
20 марта 2026, 17:51
В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда». Общество
886
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
24 февраля 2026, 14:36
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей... Общество
845
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
17 февраля 2026, 15:12
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа». Образование
860
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
198
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1031
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
706
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
554
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
644
Весь список