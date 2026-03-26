В регионе пройдет областной фестиваль-конкурс народного песенного творчества имени Юрия Новикова

В Самарской области пройдет областной фестиваль-конкурс народного песенного творчества имени Юрия Новикова. (0+)



Имена победителей станут известны 28 марта – в этот день пройдет финальный этап очного тура.



"На этом фестивале традиционно встречаются люди, влюбленные в свое дело. Здесь происходит плодотворный обмен творческим опытом и энергией созидания, вы дарите уникальную возможность почувствовать всю красоту и силу народного искусства.

За время своего существования этот фестиваль стал по-настоящему значимым событием для всей Самарской области, ведь именно здесь звучат новые имена самобытных исполнителей народной песни и растет их мастерство", - отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.



В 2026 году в конкурсе имени Ю. Новикова (с.п. Черновский, ул. Советская, д. 24, Досугово-развлекательный центр «Феникс») принимают участие солисты и творческие коллективы учреждений сферы культуры из 27 муниципальных образований Самарской области, в том числе 7 городских округов.



Волжский район, где традиционно проходит этот конкурс, представил 9 территорий: Смышляевка, Лопатино, Дубовый Умет, Чёрновский, Черноречье, Петра Дубрава, Подъем-Михайловка, Рождествено, Курумоч.



Всего на конкурс поступило 150 номеров, из них 26 хоровых коллективов, количество участников около 1000 человек.

По итогам фестиваля-конкура жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени.



Областной фестиваль-конкурс народного песенного творчества имени Юрия Новикова направлен на содействие сохранению, развитию и популяризации народно-певческого творчества в Самарской области.

Фото: минкульт СО