Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова

В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО. В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Основной темой заседания стала реализация государственной демографической политики на сельских территориях регионов округа. Приволжский федеральный округ – лидер по численности сельского населения в России. В сельских поселениях проживает 7,8 млн человек. Это 21,5% от общего числа сельских жителей страны. В Самарской области сельское население составляет 643,2 тыс. человек

Как было отмечено в ходе Совета, сельские территории занимают особое значение в повышении рождаемости, что сегодня является одной из национальных целей России, установленных Президентом России Владимиром Путиным.

Участники заседания обсудили механизмы улучшения качества жизни сельского населения, формирование и реализацию планов по повышению демографии. Ключевым инструментом в этой работе остается государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная до 2030 года. ПФО занимает лидирующие позиции по её реализации: в 2026 году для регионов округа предусмотрено 22 млрд рублей федеральных субсидий – более 42% общего объёма по стране. Мероприятия, направленные на развитие села и улучшение демографической ситуации, также реализуются в рамках национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и других стратегических документов. Среди них — меры поддержки семей с детьми, охрана материнства и развитие первичного звена здравоохранения.

Был проанализирован и рассмотрен успешный опыт регионов ПФО по развитию сельских территорий. В Самарской области семьям с детьми, в том числе проживающим в сельских территориях, предоставляются 42 меры социальной поддержки. На их реализацию в 2026 году предусмотрено 40 млрд рублей. Действуют меры поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности. В том числе медицинских, педагогических, социальных работников, работников учреждений культуры, специалистов аграрного сектора.

В Самарской области успешно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Так, за последние пять лет в ходе нее построено и отремонтировано 52 км дорог, реализовано более 1000 проектов благоустройства, реализовано 9 проектов комплексного развития сельских территорий. С 2026 года в рамках мероприятий долгосрочных планов социально-экономического развития сельских агломераций реализуется 2 проекта.

По итогам Совета полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров отметил важность обсуждаемых вопросов и работу, которая была проведена при подготовке к совещанию.

«Вопросы демографии находятся сейчас в центре внимания и Президента Российской Федерации, и Правительства России, потому что они имеют огромное значение для будущего нашей страны. Мы видим значимость сельских территорий регионов округа, потому что они вносят серьезный вклад в решение вопросов демографии, – сказал Игорь Комаров. – Очень большая аналитическая работа была проведена. Собранные данные были полезны для работы всех органов власти и для многих ведомств. Они дадут многое для понимания и улучшения работы в самих регионах. Поэтому я хочу выразить благодарность участникам сегодняшнего Совета».

Как отметил после Совета губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, по итогам заседания выработаны комплексные решения и рекомендации по совершенствованию управленческих подходов.

«Наша общая цель – выполнить задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным: сохранить население, укрепить здоровье граждан, повысить благополучие людей», – подчеркнул глава региона.

