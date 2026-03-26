В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»

В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.

Участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия», в которую вошли обработки русских народных мелодий и инструментальные произведения советских и современных композиторов. Такие выступления способствуют укреплению связи между обществом и военнослужащими, обеспечивая чувство благодарности и уважения к героям.

Дмитрий Буцыков отметил: «Сегодня "Волга-фолк Бэнд" играл в военном госпитале п. Рощинский для раненых бойцов СВО. Известно, что великий язык музыки призван дарить людям духовные силы преодолевать самые сложные жизненные вызовы! Для музыкантов всегда большая честь и ответственность играть для защитников Отечества. Для бойцов мы исполнили обработки народных мелодий, авторские сочинения участников ансамбля и инструментальные версии рок-хитов».

Фото: минкульт СО