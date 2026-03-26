Юные химики региона участвуют в заключительном этапе ВсОШ по химии в Сириусе

В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Юные химики региона участвуют в заключительном этапе ВсОШ по химии в Сириусе

Сириус стал площадкой для проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.

Сириус стал площадкой для проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии. На федеральную территорию приехали около 500 талантливых ребят со всей России. В этом году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии участвуют школьники из федеральной территории «Сириус» и 73 регионов России. Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Многие из финалистов ВсОШ в разные годы были участниками профильных программ Образовательного центра «Сириус» и проходили здесь учебно-тренировочные сборы.
Софья Габдрахманова, школьница из Самарской области, уже становилась победителем и призёром всероссийской олимпиады школьников по химии. Девушка также неоднократно принимала участие в образовательных программах Сириуса. Любовь к химии у Софьи появилась в седьмом классе, когда она начала посещать спецкурсы по химии в региональном центре по модели Сириуса Самарской области. Во многом это стало возможным благодаря педагогу Сергею Николаевичу Яшину. Его особая манера преподавания и талант подачи материала помогли школьнице с головой погрузиться в эту науку.

«В этом году моё участие в заключительном этапе ВсОШ по химии похоже на прощание со старым другом. Моя главная цель — доказать себе, что я способна на многое. Химия — это наука безграничных возможностей, где постоянно открывают что-то новое. Если эксперимент не удался, это не значит, что он невозможен в принципе, — просто наши знания или подход требуют пересмотра. Такая мысль вдохновляет меня на дальнейшую учёбу и эксперименты», - отмечает София Габдрахманова.
Сириус принимает финал всероссийской олимпиады школьников пятый год подряд. Многие из финалистов ВсОШ в разные годы были участниками профильных программ Образовательного центра «Сириус» и проходили здесь учебно-тренировочные сборы. Призёры и победители всероссийской олимпиады школьников становятся частью сообщества, которое объединяет лучших педагогов страны, учёных, представителей ведущих компаний и таких же увлечённых наукой единомышленников. Успешное выступление на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет продолжить обучение и включаться в передовые научные и исследовательские проекты. Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить в профильные вузы без экзаменов.

Фото: Образовательный центр "Сириус"

Новости по теме
В центре внимания
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
198
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1031
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
706
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
554
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
644
Весь список