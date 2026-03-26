Юные химики региона участвуют в заключительном этапе ВсОШ по химии в Сириусе

Сириус стал площадкой для проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии. На федеральную территорию приехали около 500 талантливых ребят со всей России. В этом году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии участвуют школьники из федеральной территории «Сириус» и 73 регионов России. Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Многие из финалистов ВсОШ в разные годы были участниками профильных программ Образовательного центра «Сириус» и проходили здесь учебно-тренировочные сборы.

Софья Габдрахманова, школьница из Самарской области, уже становилась победителем и призёром всероссийской олимпиады школьников по химии. Девушка также неоднократно принимала участие в образовательных программах Сириуса. Любовь к химии у Софьи появилась в седьмом классе, когда она начала посещать спецкурсы по химии в региональном центре по модели Сириуса Самарской области. Во многом это стало возможным благодаря педагогу Сергею Николаевичу Яшину. Его особая манера преподавания и талант подачи материала помогли школьнице с головой погрузиться в эту науку.

«В этом году моё участие в заключительном этапе ВсОШ по химии похоже на прощание со старым другом. Моя главная цель — доказать себе, что я способна на многое. Химия — это наука безграничных возможностей, где постоянно открывают что-то новое. Если эксперимент не удался, это не значит, что он невозможен в принципе, — просто наши знания или подход требуют пересмотра. Такая мысль вдохновляет меня на дальнейшую учёбу и эксперименты», - отмечает София Габдрахманова.

Сириус принимает финал всероссийской олимпиады школьников пятый год подряд. Многие из финалистов ВсОШ в разные годы были участниками профильных программ Образовательного центра «Сириус» и проходили здесь учебно-тренировочные сборы. Призёры и победители всероссийской олимпиады школьников становятся частью сообщества, которое объединяет лучших педагогов страны, учёных, представителей ведущих компаний и таких же увлечённых наукой единомышленников. Успешное выступление на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет продолжить обучение и включаться в передовые научные и исследовательские проекты. Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить в профильные вузы без экзаменов.

