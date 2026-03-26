Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по тхэквондо ВТФ

В спортивном зале Самарского государственного экономического университета состоялись соревнования по тхэквондо ВТФ в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году.
В общекомандном зачете победителями и призерами стали:
СамГТУ
Самарский университет
СГСПУ
В личном зачете сильнейшими стали:
58 кг: Данила Корнилов, СГСПУ
68 кг: Кирилл Хорев, Самарский университет
80 кг: Иван Керимов, СамГТУ
80+ кг: Александр Игнатьев, СамГТУ
49 кг: Ника Энговатова, СГЭУ
57 кг: Олеся Машутина, Самарский университет
67 кг: Вероника Глухова, СГСПУ
67+ кг: Ольга Баклыкова, СГСПУ
Фото: минспорта СО