Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по тхэквондо ВТФ

В спортивном зале Самарского государственного экономического университета состоялись соревнования по тхэквондо ВТФ в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году.

В общекомандном зачете победителями и призерами стали:

СамГТУ

Самарский университет

СГСПУ

В личном зачете сильнейшими стали:

58 кг: Данила Корнилов, СГСПУ

68 кг: Кирилл Хорев, Самарский университет

80 кг: Иван Керимов, СамГТУ

80+ кг: Александр Игнатьев, СамГТУ

49 кг: Ника Энговатова, СГЭУ

57 кг: Олеся Машутина, Самарский университет

67 кг: Вероника Глухова, СГСПУ

67+ кг: Ольга Баклыкова, СГСПУ

Фото: минспорта СО