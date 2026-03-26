31 марта в Самаре состоится первая конкурсная концертная программа фестиваля «Веснушка – 2026»

31 марта в 15:00 в Самарском колледже железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова (1й Безымянный переулок, 16) состоится первая конкурсная концертная программа фестиваля «Веснушка – 2026».

Веснушка – это фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций г.о. Самара. Фестиваль проходит с 2004 года. Студенты колледжей готовят творческие номера по направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и «Медиа», «Видео», чтобы предоставить их на оценку компетентного жюри.

В этом году «Веснушку» откроют студенты Структурного подразделения ПривГУПС – «Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова».

Позади мастер-классы для участников «Веснушки», которые помогли 130 студентам подготовиться к главному творческому событию этой весны по направлениям: театральное, вокальное, танцевальное («Современная хореография» и «Уличная хореография»), оригинальный жанр («Клоунада»).

Настало время творчества студентов Самары! В «Веснушке – 2026» примут участие 10 городских профессиональных образовательных организаций. Впереди Конкурсный день по направлениям фестиваля, где свои таланты смогут показать участники вне концертной программы.

По итогам концертных программ и Конкурсного дня жюри выберут лучшие номера, которые войдут в Гала-концерт фестиваля — на главную сцену «Веснушки».

Организаторами фестиваля выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

