Иван Носков: «Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!»

В Самаре открыта регистрация волонтеров для участия в организации Всероссийского голосования за объекты, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. На сегодняшний день заявки подали уже 389 добровольцев.



«Для волонтеров нет возрастных ограничений, кроме минимальной границы по возрасту в 14 лет. Но, по опыту, чаще всего ими становятся именно молодые люди — школьники, студенты, которым важно, каким будет город не только завтра, но и через десять лет. Сам не раз наблюдал, как легко и с энтузиазмом они рассказывают жителям о программе «Формирование комфортной городской среды» и почему участие в ней важно для Самары. Они умеют найти подход к разным людям — и к школьникам, и к старшему поколению. И самое главное — они не просто выполняют задачу, а искренне верят в то, что делают. Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!» — сказал глава города Самары Иван Носков.



Основной задачей волонтеров станет информирование жителей о возможности принять участие в голосовании и о проектах, которые в нем участвуют. Также они будут сопровождать жителей в процессе участия и помогут проголосовать за тот или иной объект на своем планшете или на мобильном устройстве жителя.



Все желающие могут присоединиться к волонтерскому корпусу проекта до 5 июня 2026 года. Подать заявку в добровольческий корпус голосования можно на сайте DOBRO.RU по ссылке: https://dobro.ru/event/11588234?utm_source=presskit.

Затем для волонтеров проведут обучение.



В Самаре на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» вынесено 20 общественных пространств. Каждый житель сможет отдать свой голос за одну из территорий. Проголосовать можно будет самостоятельно или с помощью волонтеров в очных пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в перечень территорий для благоустройства на 2027 год.

Фото: пресс-служба администрации Самары