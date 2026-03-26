Иван Носков: «Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
-0.24
EUR 93.81
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков: «Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!»

264
В Самаре открыта регистрация волонтеров для участия в организации Всероссийского голосования за объекты, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году.

В Самаре открыта регистрация волонтеров для участия в организации Всероссийского голосования за объекты, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. На сегодняшний день заявки подали уже 389 добровольцев.

«Для волонтеров нет возрастных ограничений, кроме минимальной границы по возрасту в 14 лет. Но, по опыту, чаще всего ими становятся именно молодые люди — школьники, студенты, которым важно, каким будет город не только завтра, но и через десять лет. Сам не раз наблюдал, как легко и с энтузиазмом они рассказывают жителям о программе «Формирование комфортной городской среды» и почему участие в ней важно для Самары. Они умеют найти подход к разным людям — и к школьникам, и к старшему поколению. И самое главное — они не просто выполняют задачу, а искренне верят в то, что делают. Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!» — сказал глава города Самары Иван Носков.

Основной задачей волонтеров станет информирование жителей о возможности принять участие в голосовании и о проектах, которые в нем участвуют. Также они будут сопровождать жителей в процессе участия и помогут проголосовать за тот или иной объект на своем планшете или на мобильном устройстве жителя.

Все желающие могут присоединиться к волонтерскому корпусу проекта до 5 июня 2026 года. Подать заявку в добровольческий корпус голосования можно на сайте DOBRO.RU по ссылке: https://dobro.ru/event/11588234?utm_source=presskit.
Затем для волонтеров проведут обучение.

В Самаре на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» вынесено 20 общественных пространств. Каждый житель сможет отдать свой голос за одну из территорий. Проголосовать можно будет самостоятельно или с помощью волонтеров в очных пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в перечень территорий для благоустройства на 2027 год.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
