«РКС-Самара» приняли участие в церемонии «ЭкоРавновесие-2025»

Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда».

Начальник отдела по связям с общественностью «РКС-Самара» Мария Алмазова рассказала о том, что Городские очистные канализационные сооружения – это единственный экологический барьер между городом-миллионником и Волгой. Именно там сотрудники ресурсоснабжающего предприятия очищают стоки и возвращают в реку чистую воду.

Для того чтобы городская канализация работала исправно, чтобы вода в Волгу возвращалась максимально чистой, необходимо каждому жителю соблюдать простые правила: никогда не смывать в раковину и унитаз нерастворяющиеся вещества. Это будет весомым вкладом в экологическое равновесие региона!

Категорически нельзя смывать в канализацию:

- Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

- Бумагу и любые тряпки, даже самые маленькие.

- Остатки еды.

- Бытовой и строительный мусор.

- Средства контрацепции.

- Ватные палочки.

- Наполнитель для кошачьих лотков.

- Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

- Любые лекарства, продукты нефтехимии.

- Окурки, спички.

Некоторые экоактивисты и волонтеры об этом услышали впервые, но все обещали правила соблюдать и знакомить с ними своих друзей, близких, соседей.

