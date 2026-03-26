«РКС-Самара» приняли участие в церемонии «ЭкоРавновесие-2025»

Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда».
Начальник отдела по связям с общественностью «РКС-Самара» Мария Алмазова рассказала о том, что Городские очистные канализационные сооружения – это единственный экологический барьер между городом-миллионником и Волгой. Именно там сотрудники ресурсоснабжающего предприятия очищают стоки и возвращают в реку чистую воду.
Для того чтобы городская канализация работала исправно, чтобы вода в Волгу возвращалась максимально чистой, необходимо каждому жителю соблюдать простые правила: никогда не смывать в раковину и унитаз нерастворяющиеся вещества. Это будет весомым вкладом в экологическое равновесие региона!
Категорически нельзя смывать в канализацию:
- Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
- Бумагу и любые тряпки, даже самые маленькие.
- Остатки еды.
- Бытовой и строительный мусор.
- Средства контрацепции.
- Ватные палочки.
- Наполнитель для кошачьих лотков.
- Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).
- Любые лекарства, продукты нефтехимии.
- Окурки, спички.
Некоторые экоактивисты и волонтеры об этом услышали впервые, но все обещали правила соблюдать и знакомить с ними своих друзей, близких, соседей.
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»