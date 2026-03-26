Россияне через суд могут получить компенсацию за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей

Россияне через суд могут получить компенсацию до 20 тысяч рублей за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей. Об этом 26 марта сообщил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.

Пачулия заявил, что обратиться за судебной защитой с требованием о компенсации морального вреда можно в случае, если сосед или квартира, из которой исходит дым и запах, не реагируют на замечания.



Сумма компенсации варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. Эксперт отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств, включая влияние табачного дыма на истца или членов его семьи.



Пачулия подчеркнул, что курение в самой квартире российским законодательством не запрещено, однако дым не должен выходить за пределы жилища курильщика, так как это нарушает права соседей.