Я нашел ошибку
Главные новости:
Кондитерская фабрика «Услада» в Жигулевске на протяжении 30 лет выпускает широкий ассортимент сладостей: вафельные трубочки, печенье, зефир.
Производитель кондитерских изделий из Жигулевска выходит на зарубежные рынки с господдержкой
В Самаре открыта регистрация волонтеров для участия в организации Всероссийского голосования за объекты, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году.
Иван Носков: «Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!»
В Самаре с начала генеральной уборки с территории города вывезено более 270 кубометров мусора, 23 тонны смёта после работы уличных пылесосов, откачано 8,4 тысячи кубометров талой воды.
Более 70 поливомоечных машин и пылесосов участвуют в генеральной уборке Самары в 2026 году
В Самаре начали вручать памятные знаки юнармейцам, принимавшим участие в Параде Памяти 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева.
Памятные знаки за участие в Параде Памяти – 2025 вручают юнармейцам Самары
С 28 по 29 марта 2026 года в Самарской области будет работать одна из площадок очных финалов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Самарская область примет финалы олимпиады «Я – профессионал» по инженерным и техническим направлениям
Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда».
«РКС-Самара» приняли участие в церемонии «ЭкоРавновесие-2025»
Россияне через суд могут получить компенсацию за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей
Россияне через суд могут получить компенсацию за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей
Межрегиональный фестиваль локальной кухни «Волжские сезоны» в 2026 году решили не проводить
Межрегиональный фестиваль локальной кухни «Волжские сезоны» в 2026 году решили не проводить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
-0.24
EUR 93.81
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область примет финалы олимпиады «Я – профессионал» по инженерным и техническим направлениям

С 28 по 29 марта 2026 года в Самарской области будет работать одна из площадок очных финалов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В регионе пройдут интеллектуальные состязания по нескольким инженерным и техническим направлениям: «Материаловедение и технологии материалов», «Строительство», «Программная инженерия» и «Электроника, радиотехника и системы связи».
Принять участие в заключительном этапе смогут студенты, успешно прошедшие отбор и подтвердившие высокий уровень знаний по выбранной дисциплине. На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева соберутся как местные студенты, так и представители других регионов. В состязаниях от Самарской области примут участие восемь финалистов по направлению «Материаловедение и технологии материалов», девять – по направлению «Строительство», 17 – по направлению «Программная инженерия» и 50 – по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи».
 «Самарская область – один из ключевых промышленных центров страны, и проведение здесь финалов олимпиады – это закономерный шаг в развитии региональной системы подготовки кадров. Мы видим растущий интерес молодежи к инженерным специальностям. Наша задача – чтобы этот интерес превращался в реальные карьерные траектории. Олимпиада дает студентам уникальную возможность: уже в стенах вуза встретиться с реальными запросами работодателей, получить наставническую поддержку и сделать первый шаг к профессии, оставаясь в своем регионе», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Участникам предстоит выполнить задания, максимально приближенные к специфике работы: будущие материаловеды будут решать производственные кейсы на основе реальных задач предприятий машиностроения, строители – работать с чертежами и проектной документацией, специалисты по электронике и радиотехнике – демонстрировать навыки проектирования систем связи, а участники направления «Программная инженерия» – решать комплексные задачи по разработке программного обеспечения.
 «Качественное образование сегодня строится на решении практических задач, с которыми специалист сталкивается в реальной профессиональной среде. Именно поэтому мы привлекаем к разработке заданий ведущие компании и научные центры – в IX сезоне их число достигло порядка 400. Для студентов Самарской области участие в финале – это возможность получить опыт, максимально приближенный к будущей работе. А для региона – шанс укрепить кадровый потенциал и показать, что здесь востребованы молодые профессионалы, готовые вносить вклад в развитие разных отраслей», – подчеркнула руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Заключительный этап IX сезона продлится до апреля 2026 года. Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень обучения, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

Фото:  «Россия – страна возможностей»

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
912
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
679
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
509
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
614
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
994
Весь список