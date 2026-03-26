Самарская область примет финалы олимпиады «Я – профессионал» по инженерным и техническим направлениям

С 28 по 29 марта 2026 года в Самарской области будет работать одна из площадок очных финалов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В регионе пройдут интеллектуальные состязания по нескольким инженерным и техническим направлениям: «Материаловедение и технологии материалов», «Строительство», «Программная инженерия» и «Электроника, радиотехника и системы связи».

Принять участие в заключительном этапе смогут студенты, успешно прошедшие отбор и подтвердившие высокий уровень знаний по выбранной дисциплине. На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева соберутся как местные студенты, так и представители других регионов. В состязаниях от Самарской области примут участие восемь финалистов по направлению «Материаловедение и технологии материалов», девять – по направлению «Строительство», 17 – по направлению «Программная инженерия» и 50 – по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи».

«Самарская область – один из ключевых промышленных центров страны, и проведение здесь финалов олимпиады – это закономерный шаг в развитии региональной системы подготовки кадров. Мы видим растущий интерес молодежи к инженерным специальностям. Наша задача – чтобы этот интерес превращался в реальные карьерные траектории. Олимпиада дает студентам уникальную возможность: уже в стенах вуза встретиться с реальными запросами работодателей, получить наставническую поддержку и сделать первый шаг к профессии, оставаясь в своем регионе», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участникам предстоит выполнить задания, максимально приближенные к специфике работы: будущие материаловеды будут решать производственные кейсы на основе реальных задач предприятий машиностроения, строители – работать с чертежами и проектной документацией, специалисты по электронике и радиотехнике – демонстрировать навыки проектирования систем связи, а участники направления «Программная инженерия» – решать комплексные задачи по разработке программного обеспечения.

«Качественное образование сегодня строится на решении практических задач, с которыми специалист сталкивается в реальной профессиональной среде. Именно поэтому мы привлекаем к разработке заданий ведущие компании и научные центры – в IX сезоне их число достигло порядка 400. Для студентов Самарской области участие в финале – это возможность получить опыт, максимально приближенный к будущей работе. А для региона – шанс укрепить кадровый потенциал и показать, что здесь востребованы молодые профессионалы, готовые вносить вклад в развитие разных отраслей», – подчеркнула руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап IX сезона продлится до апреля 2026 года. Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень обучения, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Фото: «Россия – страна возможностей»