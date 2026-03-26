Межрегиональный фестиваль локальной кухни «Волжские сезоны» в 2026 году решили не проводить

Проект поставили на паузу из-за высоких затрат.

Об этом сообщил организатор фестиваля, глава «Ресторанной компании Поляна» Роман Вавилин. По его словам, проект изначально не был коммерческим и все годы существования финансировался за счет компании.

Даже отдельные события, которые выглядели прибыльными, на деле не окупались. Основные расходы включали организацию площадок, маркетинг, пресс-туры для журналистов и блогеров, а также участие шеф-поваров.

Фестиваль проходил несколько лет и объединял рестораторов, фермеров и местных производителей. Гостям предлагали блюда из волжской рыбы, фермерского мяса, сыров и сезонных продуктов, пишет Самара-МК.