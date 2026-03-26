возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Большечерниговском районе

В ночь с 25 на 26 марта в многоквартирном жилом доме, расположенном Большечерниговском районе, произошел пожар, в результате которого погибла 6-летняя девочка. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

По данному факту следователем Большеглушицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.