В селе Исаклы на улице Первомайской горела баня

Сегодня в 12:08 в пожарно-спасательную часть № 118 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, что в селе Исаклы на улице Первомайской горит баню.

На место происшествия был направлен дежурный караул.

По прибытии было установлено, что горит баня на площади 15 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям наших огнеборцев в 12:14 пожар был локализирован, а в 12:20 зафиксирована ликвидация открытого горения.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»