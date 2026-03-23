Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, который дает гражданам право получать инвестиционный доход с пенсионных взносов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

Согласно закону, на пенсионный счет россиян будет зачисляться инвестиционный доход, который приносит временное размещение страховых взносов. Доход продолжит поступать, даже если эти взносы позже вернулись работодателю из-за переплаты.

Кроме того, документ определяет механизм расчета этих средств. Под них подпадают взносы, которые необходимо исключить из резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах.