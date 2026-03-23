На дорогах Самарской области с 1 апреля вводятся ограничения для грузового транспорта

С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта, сообщает минтранс СО.



Весенние ограничения движения будут действовать на трассах регионального и межмуниципального значения до 30 апреля. Это необходимая мера, которая позволит избежать разрушений дорожного покрытия в период, когда оно наиболее уязвимо из-за переувлажнения грунта.



Ограничения распространяются на транспортные средства с нагрузкой более 7 тонн на ось. Исключения — пассажирские автобусы, перевозка продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также транспорт экстренных и правоохранительных служб.



Отдельные участки трасс, в том числе дорога Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти, выведены из-под ограничений.

