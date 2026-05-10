«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году
В России месяц ищут фуру с узбекскими пчелами
Врач назвал обязательные лекарства в летней аптечке
на юге России отменили ограничения по полетам
«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» за сохранение места в элите
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

