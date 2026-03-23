В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
26 марта в 18:00 в галерее «Новое пространство» выступит горячо любимая самарской публикой пианистка, народная артистка республики Нигерия Мария Ассеева. Она исполнит программу под названием «Две исповеди о любви».

В программу концерта войдут произведения двух композиторов: посмертный ноктюрн и два скерцо Фредерика Шопена, посвящённые его полным противоречий и томления чувствам к писательнице Жорж Санд, и три ноктюрна «Грёзы любви» Ференца Листа, которые перенесут слушателя в мир безоблачного счастья, подаренный ему прекрасной княгиней Каролиной Витгенштейн.

«Это действительно гениальная, завораживающая, очень тонкая музыка. Каждая нота пропитана искренними чувствами, которые авторы вкладывали в свои творения без остатка. Для меня огромное удовольствие исполнить эти прекрасные композиции для самарского зрителя», – поделилась пианистка Мария Ассеева.

Возможность услышать эту гениальную музыку в трактовке истинного виртуоза появилась у читателей библиотеки благодаря просветительскому проекту музыковеда Марианны Мжельской «Таланты земли Самарской». Также в галерее «Новое пространство» продолжает действовать выставка абстракций, пейзажей и натюрмортов Игоря Дония «Картина мира», поэтому гости концерта смогут насладиться великой музыкой среди уникальных полотен.

26 марта 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Цена полного билета – 300 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 150 руб.

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

23 марта 2026, 19:41
Первый замглавы Самары Михаил Малыхин ответит на вопросы жителей в «Прямом диалоге»
24 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Михаил Малыхин — первый заместитель главы города Самары, курирующий вопросы развития... Общество
«Самарский завод полимерных изделий» приступил к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
23 марта 2026, 19:36
«Производительность труда»: Самарский завод полимеров «СЗПИ» готовится работать быстрее
«Самарский завод полимерных изделий» приступил к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда». Экономика
21 марта Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного района Самары. Вместе с главой района и жителями он обсудил организацию сезонных ярмарок, приведение в надлежащий вид действующих торговых объектов, благоустройство и ремонт подходов к соцучреждения
23 марта 2026, 19:15
Иван Носков провел рабочий выезд в Промышленный район Самары
21 марта Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного района Самары. Вместе с главой района и жителями он обсудил организацию сезонных ярмарок, приведение... Общество
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
