26 марта в 18:00 в галерее «Новое пространство» выступит горячо любимая самарской публикой пианистка, народная артистка республики Нигерия Мария Ассеева. Она исполнит программу под названием «Две исповеди о любви».

В программу концерта войдут произведения двух композиторов: посмертный ноктюрн и два скерцо Фредерика Шопена, посвящённые его полным противоречий и томления чувствам к писательнице Жорж Санд, и три ноктюрна «Грёзы любви» Ференца Листа, которые перенесут слушателя в мир безоблачного счастья, подаренный ему прекрасной княгиней Каролиной Витгенштейн.

«Это действительно гениальная, завораживающая, очень тонкая музыка. Каждая нота пропитана искренними чувствами, которые авторы вкладывали в свои творения без остатка. Для меня огромное удовольствие исполнить эти прекрасные композиции для самарского зрителя», – поделилась пианистка Мария Ассеева.

Возможность услышать эту гениальную музыку в трактовке истинного виртуоза появилась у читателей библиотеки благодаря просветительскому проекту музыковеда Марианны Мжельской «Таланты земли Самарской». Также в галерее «Новое пространство» продолжает действовать выставка абстракций, пейзажей и натюрмортов Игоря Дония «Картина мира», поэтому гости концерта смогут насладиться великой музыкой среди уникальных полотен.

26 марта 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Цена полного билета – 300 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 150 руб.

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ