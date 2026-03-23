Весенние ограничения движения будут действовать на трассах регионального и межмуниципального значения до 30 апреля.
На дорогах Самарской области с 1 апреля вводятся ограничения для грузового транспорта
26 марта в СОУНБ выступит любимая самарской публикой пианистка, народная артистка республики Нигерия Мария Ассеева с программой «Две исповеди о любви».
В СОУНБ состоится концерт по произведениям Шопена и Листа - «Две исповеди о любви»
Путин 23 марта подписал закон, который дает гражданам право получать инвестиционный доход с пенсионных взносов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов
23 марта в филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, что в селе Исаклы на улице Первомайской горит баню на площади 15 квадратных метров.
В селе Исаклы на улице Первомайской горела баня
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
АвтоВаз планирует запустить подписку за 40 тысяч в месяц с ОСАГО и обслуживанием на свои автомобили.      
АвтоВАЗ рассматривает введение платной подписки на свои автомобили
В России стартовал эксперимент по запуску единой сети "белых банкоматов".
"Росинкас" создаст в РФ сеть "белых банкоматов"
24 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Михаил Малыхин — первый заместитель главы города Самары, курирующий вопросы развития городского хозяйства и экологии, транспорта, а также обеспечения гражданской защиты и безопасности населения.
Первый замглавы Самары Михаил Малыхин ответит на вопросы жителей в «Прямом диалоге»
"Росинкас" создаст в РФ сеть "белых банкоматов"

В России стартовал эксперимент по запуску единой сети "белых банкоматов".

"Росинкас" создаст в РФ сеть "белых банкоматов", к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату, при этом для их клиентов доступ будет бесплатным, рассказал в интервью РИА Новости президент объединения Сергей Верейкин. Это должно помочь решить проблемы с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны.

"Решение - создать единую независимую сеть так называемых "белых" банкоматов под управлением одного оператора. Банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда, поэтому такое название - "белые", оно принято и в международной практике. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов", - рассказал Верейкин.

При реализации такого эксперимента для россиян вырастет физическая доступность устройств. "Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности", - отметил глава "Росинкас".

Для клиентов банков, которые подключатся к такой сети, "снятие и внесение наличных будет без комиссии". Сейчас же, если человек снимает средства не через свой банк, то в большинстве случаев он платит комиссию за эту услугу.

"Мы приступили к реализации эксперимента по внедрению "белой" сети банкоматов в Тамбовской области, где к пилоту присоединились региональные банки. При этом саму идею также инициировали региональные кредитные организации, которые как раз и хотели сплотиться, чтобы сэкономить на инкассации", - заключил Верейкин.

 

