Минцифры представило законопроект о модернизации Почты России

Минцифры России направило в Правительство комплексный законопроект, направленный на системную модернизацию почтовой отрасли и расширение спектра услуг для граждан. Документ предусматривает значительные изменения в работе «Почты России», укрепляя ее роль как ключевого элемента социальной инфраструктуры страны.
Как отметил заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, «Почта России» обеспечивает связь во всех регионах, включая самые отдаленные населенные пункты, и через нее граждане получают пенсии, пособия и юридически значимую корреспонденцию. «С учетом изменений на рынке доставки мы разработали комплекс мер, которые дадут возможность «Почте России» развиваться», — подчеркнул он.
Среди ключевых инициатив — развитие электронной почтовой системы, внедрение возможности продажи безрецептурных лекарств в отделениях связи, а также преобразование бумажных отправлений в электронные документы с последующей передачей в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги» — по его согласию.
Законопроект также вводит ряд социальных и регуляторных мер:
— запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в почтовых отделениях;
— обязательное открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсами из реестра цифровых платформ в почтовых отделениях или прямая доставка туда;
— право «Почты России» размещать рекламу на квитанциях за ЖКУ — доходы пойдут на развитие сети;
— усиление требований к безопасности почтовых ящиков в домах;
— внедрение SMS-уведомлений о поступлении отправлений.
Кроме того, предлагается дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности: 100 млн рублей для федерального уровня, 10 млн — для регионального, 1 млн — для местного. С «Почты России» пошлина не взимается.
Документ также закрепляет возможность привлечения сторонних компаний к доставке и уточняет требования к операторам почтовой связи, что направлено на повышение надежности и качества услуг на всем рынке.