молодёжь представила инициативы в новую Народную программу «Единой России»

«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде третий окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» на тему «Дети и молодёжь».

Правительство отчиталось перед «Единой Россией» о выполнении положений народной программы партии в части создания условий для самореализации подрастающего поколения, развития современной образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для технологического суверенитета России.

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред Правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодёжных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.

Развитие детей требует достойных условий обучения, поэтому «Единая Россия» вместе с Правительством серьёзно модернизирует инфраструктуру образования, рассказал Владимир Якушев.

«По народной программе партии построено более 1700 школ, отремонтировано — свыше 6,5 тысяч. По инициативе партии в федеральный бюджет заложены серьёзные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тысяч новых мест. Сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад ещё до рождения ребёнка. В предложениях граждан эта тема практически не звучит. Также введены региональные компенсации родительской платы. Многие семьи полностью от неё освобождены. Для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание. Это — более 7 миллионов детей», — сообщил он.

При этом партия не только принимала решения, но и контролировала их реализацию через общественные штабы и «Партийный десант», в работе которых участвовали не только депутаты-единороссы и секретари первичек, но и родительские комитеты, общественные активисты.

По словам Владимира Якушева, «Единая Россия» формирует новую образовательную среду, ориентированную на технологическое развитие страны: партия вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России.

«Единая Россия» продвигает проект «Профессионалитет»: при её поддержке создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста». По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.

«Единая Россия» обеспечивает финансирование инфраструктуры для занятий спортом и организует спортивные мероприятия: проводит марафон «Сила России» с открытыми тренировками от известных спортсменов (его участниками стали уже более 1,3 миллиона человек), запустила партпроект «Выбор сильных» и развивает адаптивный спорт через проект «Новая высота», который помогает возвращать к мирной жизни ветеранов специальной военной операции.

«Единая Россия» не решает судьбу молодёжи без неё — партия работает вместе с молодыми людьми и предоставляет им широкие возможности для самореализации, подчеркнул Владимир Якушев.

«В прошлом году «Молодая Гвардия» отметила 20-летие. За эти годы молодогвардейцы делом доказали, что готовы участвовать в судьбе страны. В том числе — активной волонтёрской работой в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных и на освобождённых территориях. Это — тот самый искренний и деятельный патриотизм», — сказал он.

В воспитательную работу партия активно вовлекает вернувшихся с фронта бойцов, организует их встречи с детьми и молодёжью, поддерживает развитие сети центров военно-спортивной подготовки.

Кроме того, «Единая Россия» реализует проект «ПолитЗавод», ставший мощным социальным лифтом для многих молодых лидеров, открывший им дорогу в реальную политику, муниципальную и государственную службу, в партийные структуры.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко поблагодарил «Единую Россию» за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодёжи: при непосредственном участии партии запущен новый нацпроект «Молодёжь и дети» — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей.

«Единая Россия» вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ», — сообщил он.

Говоря о поддержке «Единой Россией» программы «Профессионалитет», Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это один из самых успешных проектов, который демонстрирует реальный результат. По его словам, партия добилась увеличения финансирования программы из федерального бюджета и выделения дополнительных средств на создание ещё 20 кластеров по 11 отраслям.

«До конца 2030 года в «Профессионалитет» перейдёт 100% колледжей России. Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые так нужны стране. В прошлом году абитуриенты подали рекордное количество заявлений (на обучение в колледжах — прим. ред.) — почти 4 миллиона. Очень важно, что с помощью партии мы законодательно закрепили роль работодателя в «Профессионалитете» как равноправного участника образовательного процесса», — заявил вице-премьер.

Он добавил также, что «Единая Россия» стала, по сути, одним из самых главных добровольческих центров страны: активисты «Молодой Гвардии Единой России», волонтёры-единороссы с первых дней специальной военной операции действуют на «земле», обрабатывая тысячи заявок, в том числе от семей бойцов, собирая и отправляя тонны гуманитарных грузов на Донбасс и в Новороссию.

По его словам, прежде всего нужно обращать внимание на бойцов, вернувшихся с фронта, помогать их семьям, поддерживать молодые семьи, работать с подростками из группы риска.

«И здесь Правительство рассчитывает на «Единую Россию» как на главного партнёра, поскольку партия — не только автор законов, но и важнейший инструмент контроля качества на местах. И самое важное для нас — это надёжный канал обратной связи от граждан», — подытожил вице-премьер.

На форуме традиционно работали шесть тематических круглых столов.

Их участники предложили создать в каждом городе пространства для самореализации молодёжи, ввести в студенческих кампусах особый правовой режим по аналогии со свободными экономическими зонами, усилить обратную связь с властью. В сфере образования также необходимо построить не менее 100 новых детских садов и провести капремонт более 2200 дошкольных учреждений в регионах с нехваткой мест, возвести не менее 150 новых зданий школ в субъектах с наибольшей потребностью в учебных местах. Прозвучало предложение ввести мораторий на избыточную нагрузку школьников и учителей. Отдельная инициатива касалась создания новых лабораторий под руководством молодых исследователей и увеличения числа передовых инженерных школ до 100 к 2030 году.

Важно запустить федеральную программу подготовки гидов с боевым опытом для работы на военно-исторических маршрутах, ввести практические занятия по информационной безопасности, наращивать престиж комплекса ГТО, развивать инфраструктуру на селе и привлекать молодых специалистов: по аналогии с «Земским учителем» запустить программу «Земский тренер», ввести почётный статус «Спортивная семья России».

Кроме того, в новую Народную программу предложили включить развитие туристической инфраструктуры на заповедных территориях. Для этого нужно поддержать инвестпроекты по строительству гостиниц, аквапарков, горнолыжных курортов и оздоровительных комплексов, а также увеличить количество туристических маршрутов по регионам, включая патриотические — с посещением мест боевой славы.

Новая Народная программа — не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит вместе с людьми, подчеркнул Владимир Якушев.

«Сильная, честная Народная программа, созданная вместе с молодёжью — наш главный аргумент на выборах в Государственную Думу», — уверен он.

Секретарь Генсовета партии заверил, что «Единая Россия» всегда держит слово, выполняет взятые обязательства, — и люди это знают.

«Люди видят, результат — есть! «Единая Россия» вновь оправдает их доверие. Вместе мы обязательно победим!» — заключил Владимир Якушев.

Самарская область на форуме поделилась конкретными результатами, которыми мы гордимся:

«Движение Первых» — сегодня это уже более 320 тысяч ребят, тысяча первичных отделений по всему региону. Форум «иВолга» — стал настоящим социальным лифтом для талантливой молодежи и признан лучшим окружным форумом страны. Наши волонтеры и «Молодая Гвардия» с 2022 года ведут важнейшую гуманитарную миссию. Только за 2025 год ребята собрали и отправили 440 тонн помощи для жителей Курской и Белгородской областей, для наших бойцов и подшефного Снежного. Форум – отправная точка для формирования обновлённой Народной программы. В её основе, как и прежде, мнение жителей. Мы уже приступили к широкому обсуждению. Предложения, которые прозвучали сегодня на форуме, лягут в основу новых решений», - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.