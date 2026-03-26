Четыре речных пассажирских судна закупят для навигации в Самаре

Пассажирский речной транспорт Самары пополнится в ближайшие два года четырьмя новыми судами. Они уже спроектированы с учетом пожеланий и замечаний пассажиров, рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Волго-Вятского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виктор Шмалько на пресс-конференции «Самарской газеты». Он добавил, что они схожи с проектом МПКC.

Напомним, суда этого класса имеют повышенный уровень комфортности и вмещают до 240 человек. Имеют две закрытые палубы.

Новые суда «ВКС» и «Роман Державин» сейчас проходят гарантийное обслуживание для устранения неисправностей, чтобы вовремя выйти в навигацию в новом сезоне. С этого года, на них разрешили перевозить велосипеды.