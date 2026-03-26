Константин Доладов подал документы на предварительное голосование «Единой России»

«Для меня участие в предварительном голосовании — это возможность ещё раз встретиться с людьми, услышать их, сверить наши общие цели и планы. Я всегда был и остаюсь открытым для диалога. Моя работа строится на доверии, на личной ответственности и на том, что я разделяю с людьми их заботы и радости», — отметил Константин Доладов.

Константин Юрьевич воспитывает пятерых сыновей, в браке — 25 лет.

«Я счастлив в браке четверть века. Для меня семья — это главная ценность. Именно из семьи, из дома, из любви к близким вырастает любовь к малой родине, к стране, к её истории и будущему. Поэтому всё, что я делаю в общественной сфере, так или иначе связано с семьёй, с отцовством, с воспитанием подрастающего поколения», — подчеркнул Доладов.

Широкую известность в регионе получила его общественная деятельность. Константин Доладов — разработчик и инициатор целого ряда проектов, среди которых «Отцы России», «Гордость сердца России», «Отцовская мастерская», «Отцы на страже», «Инженеры будущего», «Отцовский маршрут», «Отцы космоса», «Разговор с отцом», «Одобрено Советом отцов», «Отец Мороз».

«Каждый из этих проектов рождался из конкретной потребности, из запроса людей. "Отцовская мастерская" — это про совместный труд отцов и детей, про передачу навыков и традиций. "Инженеры будущего" — про раннюю профориентацию и воспитание технического мышления. "Отцы Космоса" — про память, про гордость за нашу страну, за тех, кто открывал путь к звёздам. Я убеждён: отцовство — это не просто статус, это миссия. Быть отцом — значит быть примером, наставником, защитником. И моя задача — помочь мужчинам осознать эту миссию, объединить их для общих дел», — рассказал Константин Доладов.

В 2022 году по его инициативе был создан Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Работа ведётся по шести направлениям: патриотическое воспитание и история, социальные ориентиры, образование и культура, спорт и туризм, экология, безопасность. Проект «Отцы Космоса» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«Когда наш проект получил грантовую поддержку, это стало для нас не только признанием, но и дополнительной ответственностью. Мы поняли: то, что мы делаем, нужно, важно, востребовано. И мы будем продолжать, будем масштабировать успешные практики, делиться опытом с другими регионами», — отметил Доладов.

Особое место в деятельности Константина Доладова занимает помощь участникам специальной военной операции. В 2023–2025 годах при его участии было сформировано и отправлено несколько гуманитарных конвоев на общую сумму более 14 миллионов рублей.

«Мы не могли оставаться в стороне. Когда наши ребята там, на передовой, когда они рискуют жизнью ради нашей страны, ради наших семей — наш долг поддерживать их всем, чем можем. Каждая отправленная посылка, каждая собранная вещь — это не просто груз. Это наша благодарность, наша забота, наше тёплое слово. Мы стараемся, чтобы бойцы чувствовали: дома их ждут, о них помнят, за них молятся. Это придаёт силы», — поделился Константин Доладов.

За активную общественную работу он отмечен знаком общественного признания «Во славу отцовства». Также им учреждён фотоконкурс «Лето с отцом», который стал традиционным и востребованным среди семей региона.

«Фотоконкурс "Лето с отцом" — это не про соревнование. Это про возможность остановиться, посмотреть на себя со стороны и сказать: "Мы вместе, мы семья, и это наше счастье". Каждый год мы видим десятки искренних, тёплых, живых фотографий. Это лучшая награда для меня», — признался Константин Доладов.

Подводя итог, он отметил: «Я иду на предварительное голосование, чтобы продолжить работу, которую начал. Чтобы вместе с жителями нашего региона решать те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Наша сила — в единстве, в семье, в уважении к истории и ответственности за будущее. Я готов к этой работе. И жду поддержки тех, кто разделяет мои убеждения».

Предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует выдвигаться от партии на выборах.

Напомним, в Единый день голосования — 2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.