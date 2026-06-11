В Самаре «Экопатриот» превращает хлам в беспилотники

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев назначил нового министра градостроительной политики Самарской области
Вячеслав Федорищев назначил нового министра градостроительной политики Самарской области
Синоптик оценил вероятность возникновения белых ночей в Москве
Синоптик оценил вероятность возникновения белых ночей в Москве
Гандбольное лето: в Тольятти состоялся детский турнир ко Дню города
Гандбольное лето: в Тольятти состоялся детский турнир ко Дню города
В Историческом парке «Россия – моя история» 10.06.2026 г. состоялась торжественная презентация патриотического проекта «Самарский полк 1445»
В Историческом парке «Россия – моя история» 10.06.2026 г. состоялась торжественная презентация патриотического проекта «Самарский полк 1445»
В Кинель-Черкасском районе горел мусор
В Кинель-Черкасском районе горел мусор
«СВОё Дело» в действии: как выпускник региональной программы строит бизнес на картофеле
«СВОё Дело» в действии: как выпускник региональной программы строит бизнес на картофеле
Минтранс Самарской области провёл внеплановую проверку работы межмуниципального маршрута № 396
Минтранс Самарской области провёл внеплановую проверку работы межмуниципального маршрута № 396
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.79
0.06
EUR 83.08
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре «Экопатриот» превращает хлам в беспилотники

291
В Самаре «Экопатриот» превращает хлам в беспилотники
В областной столице продолжается масштабная эколого-патриотическая акция, инициированная депутатом Самарской губернской думы, победителем предварительного голосования «Единой России» Александром Живайкиным
 

Старые книги, видавшая виды мебель, старые микроволновки или просто кипа газет – всё это вдруг обрело ценность не на свалке, а в деле помощи фронту. В Самаре набирает обороты акция «Экопатриот», которая из школьных классов переехала прямиком в жилые дворы. На этой неделе экомобиль принимал вторсырье в Промышленном районе.

Акция, инициированная депутатом  фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александром Живайкиным, стартовала 15 мая, но после успеха в Советском районе эстафету передали соседям. На этой неделе и следующей  брендированный грузовик колесит по дворовым территориям Промышленного района.
«К скверу Чехова везли вторсырьё не только на машинах — приехал даже экскаватор! А люди — какие молодцы! Несут всё: макулатуру, алюминий, стекло, старую бытовую технику. От мала до велика. Ребятишки тянут пакеты, взрослые помогают, волонтеры откликаются всем, кому нужно донести крупногабаритную технику. Потому что так правильно», — комментирует Живайкин.

Официальные цифры подтверждают народный энтузиазм. Участница акции, депутат гордумы Самары, руководитель местного штаба  «Молодой Гвардии» Кристина Майорова  поделилась успехами молодёжных активистов : «За этот день мы собрали 900 килограмм вторсырья! Напомню, на вырученные средства будут закуплены беспилотники для наших бойцов. Большая благодарность за участие всем жителям, ученикам, педагогическому составу и лично директору Школы №87 Елене Сергеевне Береславской, Детской школе искусств № 21 и гимназии «Перспектива». «Молодая Гвардия» занимается приемкой, взвешиванием и помощью в переносе тяжелой техники.  Собирайте вторсырье и сдавайте! Помогаем фронту вместе!».

Ключевая особенность «Экопатриота» — добровольность и прозрачность. Оператор «Втормаркет» оценивает груз по рыночным тарифам, но житель волен сам решить: забрать 50% выручки или направить все 100% на поддержку участников СВО.

«Пока ни один пришедший не попросил взамен денег. Это говорит о многом. Люди видят реальную пользу: чисто во дворах, помощь фронту и прямое участие в жизни своего дома. Каждый килограмм становится делом. Наведи порядок дома — помоги своим», — подчеркивает Александр Живайкин.

Отметим, что  на следующей неделе грузовичок «Экопатриота» ждут в Промышленном районе  с 17:00 до 20:00. 15 июня  он заедет для сбора вторсырья на улицу Ставропольская, 74б и улицу Нагорная, 11. 16 июня он работает на Ново-Садовой, 250, 17 июня — на Физкультурной, 129, а 18 июня — на Георгия Димитрова, 98.

Напомним, акция «Экопатриот» продолжается.  Патриотическое воспитание граждан, как подчеркивают авторы инициативы, остается важной целью Народной программы партии.

Организаторами выступают «Движение Первых», «Молодая Гвардия Единой России», медиаагентство «Самара 450» и компания ООО «Втормаркет».

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» развернули многометровые триколоры в честь Дня России
11 июня 2026, 18:37
В Самарской области «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» развернули многометровые триколоры в честь Дня России
В преддверии главного государственного праздника активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» провели масштабную патриотическую акцию в... Общество
226
Марина Сидухина вновь привезла подарки для детей в рамках акции «Коробка храбрости»
10 июня 2026, 17:12
Марина Сидухина вновь привезла подарки для детей в рамках акции «Коробка храбрости»
Условия строгие — вещи должны быть новыми и в заводской упаковке. Принимают: игрушки (кроме мягких), карандаши, фломастеры, краски, книги и раскраски, пазлы,... Общество
609
Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране
10 июня 2026, 13:42
Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране
По итогам работы шести тематических круглых столов участники форума обобщили предложения для включения в новую Народную программу «Единой России». Общество
529

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
210
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026  18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
395
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
11 июня 2026  16:10
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
360
Самарская и Нижегородская области договорились о совместном развитии внутреннего туризма
11 июня 2026  15:43
Самарская и Нижегородская области договорились о совместном развитии внутреннего туризма
287
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
581
Весь список