В Самаре «Экопатриот» превращает хлам в беспилотники

Старые книги, видавшая виды мебель, старые микроволновки или просто кипа газет – всё это вдруг обрело ценность не на свалке, а в деле помощи фронту. В Самаре набирает обороты акция «Экопатриот», которая из школьных классов переехала прямиком в жилые дворы. На этой неделе экомобиль принимал вторсырье в Промышленном районе.

Акция, инициированная депутатом фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александром Живайкиным, стартовала 15 мая, но после успеха в Советском районе эстафету передали соседям. На этой неделе и следующей брендированный грузовик колесит по дворовым территориям Промышленного района.

«К скверу Чехова везли вторсырьё не только на машинах — приехал даже экскаватор! А люди — какие молодцы! Несут всё: макулатуру, алюминий, стекло, старую бытовую технику. От мала до велика. Ребятишки тянут пакеты, взрослые помогают, волонтеры откликаются всем, кому нужно донести крупногабаритную технику. Потому что так правильно», — комментирует Живайкин.

Официальные цифры подтверждают народный энтузиазм. Участница акции, депутат гордумы Самары, руководитель местного штаба «Молодой Гвардии» Кристина Майорова поделилась успехами молодёжных активистов : «За этот день мы собрали 900 килограмм вторсырья! Напомню, на вырученные средства будут закуплены беспилотники для наших бойцов. Большая благодарность за участие всем жителям, ученикам, педагогическому составу и лично директору Школы №87 Елене Сергеевне Береславской, Детской школе искусств № 21 и гимназии «Перспектива». «Молодая Гвардия» занимается приемкой, взвешиванием и помощью в переносе тяжелой техники. Собирайте вторсырье и сдавайте! Помогаем фронту вместе!».

Ключевая особенность «Экопатриота» — добровольность и прозрачность. Оператор «Втормаркет» оценивает груз по рыночным тарифам, но житель волен сам решить: забрать 50% выручки или направить все 100% на поддержку участников СВО.

«Пока ни один пришедший не попросил взамен денег. Это говорит о многом. Люди видят реальную пользу: чисто во дворах, помощь фронту и прямое участие в жизни своего дома. Каждый килограмм становится делом. Наведи порядок дома — помоги своим», — подчеркивает Александр Живайкин.

Отметим, что на следующей неделе грузовичок «Экопатриота» ждут в Промышленном районе с 17:00 до 20:00. 15 июня он заедет для сбора вторсырья на улицу Ставропольская, 74б и улицу Нагорная, 11. 16 июня он работает на Ново-Садовой, 250, 17 июня — на Физкультурной, 129, а 18 июня — на Георгия Димитрова, 98.

Напомним, акция «Экопатриот» продолжается. Патриотическое воспитание граждан, как подчеркивают авторы инициативы, остается важной целью Народной программы партии.

Организаторами выступают «Движение Первых», «Молодая Гвардия Единой России», медиаагентство «Самара 450» и компания ООО «Втормаркет».