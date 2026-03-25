Житель Самарской области заплатит уголовный штраф за незаконную охоту

Судебные приставы Самарской области взыскали с местного жителя уголовный штраф за незаконную охоту.

Инспекторами Комитета охоты и рыболовства было установлено, что один из жителей Самарской области нарушил требования к осуществлению охоты. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 240 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделении судебных приставов Хворостянского района Самарской области.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление об обращении взыскания на получаемую им заработную плату, а также находящиеся на расчетных счетах денежные средства.

В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер уголовный штраф был полностью взыскан.