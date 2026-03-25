У работодателей Самарской области есть возможность оставлять заявки на проведение целевого обучения специалистов на свои предприятия. На Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» стартовала кампания по формированию заказчиками - работодателями заявок на квоту для целевого обучения по образовательным программам высшего образования на 2027/2028 учебный год.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения сроков подачи заявок. В рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года заявки должны быть сформированы и размещены заказчиками/работодателями на ЕЦП «Работа в России» не позднее 1 апреля 2026 года.

«Целевое обучение один из действенных механизмов по обеспечению кадровой потребности предприятий, который позволяет привлечь молодых высококвалифицированных профильных специалистов, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Работодатели получают гарантированное трудоустройство специалистов в свою организацию, после того как они закончат обучение, а граждане - образование и карьеру».

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе или обучающимся по образовательной программе, и федеральным государственным органом, государственным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Вся необходимая информация по формированию и размещению заявок доступна работодателям в функциональном блоке «Целевое обучение/О кадровой потребности» на ЕЦП «Работа в России».