Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
У работодателей Самарской области есть возможность оставлять заявки на проведение целевого обучения специалистов на свои предприятия

У работодателей Самарской области есть возможность оставлять заявки на проведение целевого обучения специалистов на свои предприятия.   На Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» стартовала кампания по формированию заказчиками - работодателями заявок на квоту для целевого обучения по образовательным программам высшего образования на 2027/2028 учебный год.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения сроков подачи заявок. В рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года заявки должны быть сформированы и размещены заказчиками/работодателями на ЕЦП «Работа в России» не позднее 1 апреля 2026 года.

«Целевое обучение один из действенных механизмов по обеспечению кадровой потребности предприятий, который позволяет привлечь молодых высококвалифицированных профильных специалистов, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Работодатели получают гарантированное трудоустройство специалистов в свою организацию, после того как они закончат обучение, а граждане - образование и карьеру».

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе или обучающимся по образовательной программе, и федеральным государственным органом, государственным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Вся необходимая информация по формированию и размещению заявок доступна работодателям в функциональном блоке «Целевое обучение/О кадровой потребности» на ЕЦП «Работа в России».

 

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
