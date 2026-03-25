В Октябрьске отец и сын завысили стоимость двух жилых помещений для сирот, а затем продали

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом одного из муниципальных образований Самарской области (далее - КУМИ) и двух жителей региона, причастных к нарушению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое жителей г. Октябрьск Самарской области, отец и сын, действуя из корыстных побуждений, путем обмана завысили стоимость двух жилых помещений, предназначенных для предоставления детям-сиротам, а затем осуществили их продажу, используя должностные полномочия вышеупомянутого руководителя КУМИ. Ущерб бюджету Самарской области составил около 1,5 млн рублей.

Позднее выявлен и задокументирован дополнительный эпизод противоправной деятельности одного из т.н. «черных риелторов», в ходе которого злоумышленник аналогичным преступным путем продал жилое помещение, принадлежащее лицу

из категории детей-сирот и присвоил себе денежные средства на сумму

1,6 млн рублей.

Следственным отделом по г. Сызрань СУ СК России по Самарской области

в отношении должностного лица КУМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», в отношении отца и сына - по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия

по установлению всех обстоятельств, а также выявлению других эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.