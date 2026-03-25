Составлен аналитический портрет водителя в Самаре

Сервис для заказа такси Drivee провел исследование пользователей в Самаре и составил портрет среднестатистического водителя, а также проанализировал различия в цифровых предпочтениях водителей и пассажиров. Аналитика показала, какие устройства чаще выбирают разные аудитории самарцев и как распределяются их интересы между iOS и Android.
Согласно данным исследования, на сегодняшний день рынок такси по-прежнему остается преимущественно мужским: в целом по стране 95,6% зарегистрированных в сервисе водителей — мужчины, и только 4,4% — женщины. В Самаре эти цифры составляют 97% и 3% соответственно.
|
Город
|
Доля мужчин
|
Доля женщин
|
РФ
|
95,6%
|
4,4%
|
Новосибирск
|
96,2%
|
3,8%
|
Самара
|
97,0%
|
3,0%
|
Тольятти
|
97,6%
|
2,4%
|
Волгоград
|
97,1%
|
2,9%
|
Омск
|
96,7%
|
3,3%
|
Сочи
|
96,2%
|
3,8%
|
Санкт-Петербург
|
97,7%
|
2,3%
|
Якутск
|
91,3%
|
8,7%
|
Москва
|
98,6%
|
1,4%
Средний возраст водителя в Самаре составляет 42 года, это, как правило, опытные специалисты, для которых важны стабильность и предсказуемость дохода.
Для более полного портрета аналитики сервиса также составили топ популярных имен самарцев, выполняющих заказы через Drivee. Так, наиболее распространенными именами в городе стали: Александр, Сергей и Дмитрий среди мужчин, и Елена, Наталья, Ольга – среди женщин.
Не менее интересным стал цифровой портрет пользователей Drivee, который, по данным аналитиков, характеризуется значительными отличиями. На федеральном уровне в среднем 75% водителей, зарегистрированных в сервисе, используют смартфоны на базе Android, в то время как в пассажирском сегменте обратная ситуация – доля iOS достигла 51%. В Самаре ситуация немного отличается, не только водители отдают предпочтение устройствам на Android, но и, с незначительным перевесом, пассажиры.