Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов
Общество «Знание» запустило цикл лекций, посвященный героям нашей Родины
В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира
чаще всего стажировки в I квартале 2026 года предлагали поварам
В Самарской области заработал чат-бот для жалоб жителей на вывоз ТКО
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Составлен аналитический портрет водителя в Самаре

134
Сервис для заказа такси Drivee провел исследование пользователей в Самаре и составил портрет среднестатистического водителя, а также проанализировал различия в цифровых предпочтениях водителей и пассажиров. Аналитика показала, какие устройства чаще выбирают разные аудитории самарцев и как распределяются их интересы между iOS и Android.

Согласно данным исследования, на сегодняшний день рынок такси по-прежнему остается преимущественно мужским: в целом по стране 95,6% зарегистрированных в сервисе водителей — мужчины, и только 4,4% — женщины. В Самаре эти цифры составляют 97% и 3% соответственно.

 

Город

Доля мужчин

Доля женщин

РФ

95,6%

4,4%

Новосибирск

96,2%

3,8%

Самара

97,0%

3,0%

Тольятти

97,6%

2,4%

Волгоград

97,1%

2,9%

Омск

96,7%

3,3%

Сочи

96,2%

3,8%

Санкт-Петербург

97,7%

2,3%

Якутск

91,3%

8,7%

Москва

98,6%

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст водителя в Самаре составляет 42 года, это, как правило, опытные специалисты, для которых важны стабильность и предсказуемость дохода.

Для более полного портрета аналитики сервиса также составили топ популярных имен самарцев, выполняющих заказы через Drivee. Так, наиболее распространенными именами в городе стали: Александр, Сергей и Дмитрий среди мужчин, и Елена, Наталья, Ольга – среди женщин.

Не менее интересным стал цифровой портрет пользователей Drivee, который, по данным аналитиков, характеризуется значительными отличиями. На федеральном уровне в среднем 75% водителей, зарегистрированных в сервисе, используют смартфоны на базе Android, в то время как в пассажирском сегменте обратная ситуация – доля iOS достигла 51%. В Самаре ситуация немного отличается, не только водители отдают предпочтение устройствам на Android, но и, с незначительным перевесом, пассажиры.

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026, 11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию. Транспорт
414
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026, 13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
Начало движения запланировано на 6:30, окончание — на 22:00, интервалы — по 5-20 минут, говорится в документах к конкурсу. Транспорт
694
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026, 12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Изменения в графике объясняются «производством работ на инженерных коммуникациях». Транспорт
3542
