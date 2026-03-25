Составлен аналитический портрет водителя в Самаре

Сервис для заказа такси Drivee провел исследование пользователей в Самаре и составил портрет среднестатистического водителя, а также проанализировал различия в цифровых предпочтениях водителей и пассажиров. Аналитика показала, какие устройства чаще выбирают разные аудитории самарцев и как распределяются их интересы между iOS и Android.

Согласно данным исследования, на сегодняшний день рынок такси по-прежнему остается преимущественно мужским: в целом по стране 95,6% зарегистрированных в сервисе водителей — мужчины, и только 4,4% — женщины. В Самаре эти цифры составляют 97% и 3% соответственно.

Город Доля мужчин Доля женщин РФ 95,6% 4,4% Новосибирск 96,2% 3,8% Самара 97,0% 3,0% Тольятти 97,6% 2,4% Волгоград 97,1% 2,9% Омск 96,7% 3,3% Сочи 96,2% 3,8% Санкт-Петербург 97,7% 2,3% Якутск 91,3% 8,7% Москва 98,6% 1,4%

Средний возраст водителя в Самаре составляет 42 года, это, как правило, опытные специалисты, для которых важны стабильность и предсказуемость дохода.

Для более полного портрета аналитики сервиса также составили топ популярных имен самарцев, выполняющих заказы через Drivee. Так, наиболее распространенными именами в городе стали: Александр, Сергей и Дмитрий среди мужчин, и Елена, Наталья, Ольга – среди женщин.

Не менее интересным стал цифровой портрет пользователей Drivee, который, по данным аналитиков, характеризуется значительными отличиями. На федеральном уровне в среднем 75% водителей, зарегистрированных в сервисе, используют смартфоны на базе Android, в то время как в пассажирском сегменте обратная ситуация – доля iOS достигла 51%. В Самаре ситуация немного отличается, не только водители отдают предпочтение устройствам на Android, но и, с незначительным перевесом, пассажиры.