Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России по версии портала «Всё о стройке». Антирейтинг составляли на основе публикаций в медиа и мнений урбанистов. Станция «Спортивная» из Самары заняла 4 место.

«Станция „Спортивная“ самарского метрополитена нередко упоминается специалистами как одна из самых визуально неудачных в региональных подземках. Несмотря на звучное название, связанное с активностью и движением, интерьер станции воспринимается пассажирами как подавляюще утилитарный и холодный», — отмечает издание.

Основные претензии к нашей станции касаются однообразной цветовой гаммы, массивных бетонных поверхностей и отсутствия визуальных ориентиров, пишет 63.ру.

«Урбанисты отмечают, что „Спортивная“ — типичный пример станции, спроектированной по принципу „минимум художественных средств — максимум инженерной экономии“. В результате она не формирует у пассажиров ощущения городской среды, а скорее напоминает транзитный тоннель», — пишет «Всё о стройке».