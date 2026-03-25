С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
В Самаре состоится любительский шахматный турнир
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России по версии портала «Всё о стройке»Антирейтинг составляли на основе публикаций в медиа и мнений урбанистов. Станция «Спортивная» из Самары заняла 4 место.

«Станция „Спортивная“ самарского метрополитена нередко упоминается специалистами как одна из самых визуально неудачных в региональных подземках. Несмотря на звучное название, связанное с активностью и движением, интерьер станции воспринимается пассажирами как подавляюще утилитарный и холодный», — отмечает издание.

Основные претензии к нашей станции касаются однообразной цветовой гаммы, массивных бетонных поверхностей и отсутствия визуальных ориентиров, пишет 63.ру.

«Урбанисты отмечают, что „Спортивная“ — типичный пример станции, спроектированной по принципу „минимум художественных средств — максимум инженерной экономии“. В результате она не формирует у пассажиров ощущения городской среды, а скорее напоминает транзитный тоннель», — пишет «Всё о стройке».

Составлен аналитический портрет водителя в Самаре
25 марта 2026, 12:59
Средний возраст водителя в Самаре составляет 42 года, это, как правило, опытные специалисты, для которых важны стабильность и предсказуемость дохода. Транспорт
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026, 11:00
Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию. Транспорт
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026, 13:46
Начало движения запланировано на 6:30, окончание — на 22:00, интервалы — по 5-20 минут, говорится в документах к конкурсу. Транспорт
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
