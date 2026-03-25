Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде

Ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили разработку первого в России национального стандарта, регламентирующего метод определения содержания растительных сахаров в мёде.

ГОСТ Р 72580-2026 «Мед. Методика определения содержания С-4 сахаров в мёде методом масс-спектрометрии изотопных отношений углерода» утвержден приказом Росстандарта от 11 марта 2026 года и вступит в силу 1 декабря с правом досрочного применения.

До настоящего времени в России отсутствовал единый нормативный документ, устанавливающий требования к выявлению фальсификации меда сахарными сиропами и патокой, полученными из растений С-4 типа – кукурузы, сахарного тростника и сорго. Ранее лаборатории использовали различные методики и внутренние регламенты, что затрудняло сопоставимость и объективность результатов исследований.

Новый стандарт устанавливает единые требования к проведению анализа, обработке результатов и критериям оценки содержания сахаров растительного происхождения. Превышение установленных значений рассматривается как признак фальсификации продукции.

Метод основан на определении соотношений стабильных изотопов углерода в составе цельного меда и его белковой фракции. В натуральном мёде белковая и углеводная составляющие формируются одновременно из одного источника, поэтому их изотопный состав совпадает. Отклонение изотопного соотношения свидетельствует о добавлении сахаров или сиропов растительного происхождения и указывает на фальсификацию продукта.

Введение ГОСТ Р 72580-2026 расширяет возможности государственного контроля, испытательных лабораторий и производителей в части объективной оценки качества продуктов пчеловодства и способствует повышению прозрачности рынка.