Я нашел ошибку
Главные новости:
С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
Стартовал прием заявок на получение Почетного штандарта главы города Самары
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
В Самаре состоится любительский шахматный турнир
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.92
EUR 93.92
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Весь список
  • Персональные данные

Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде

143
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде

Ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили разработку первого в России национального стандарта, регламентирующего метод определения содержания растительных сахаров в мёде.

ГОСТ Р 72580-2026 «Мед. Методика определения содержания С-4 сахаров в мёде методом масс-спектрометрии изотопных отношений углерода» утвержден приказом Росстандарта от 11 марта 2026 года и вступит в силу 1 декабря с правом досрочного применения.

До настоящего времени в России отсутствовал единый нормативный документ, устанавливающий требования к выявлению фальсификации меда сахарными сиропами и патокой, полученными из растений С-4 типа – кукурузы, сахарного тростника и сорго.  Ранее лаборатории использовали различные методики и внутренние регламенты, что затрудняло сопоставимость и объективность результатов исследований.

Новый стандарт устанавливает единые требования к проведению анализа, обработке результатов и критериям оценки содержания сахаров растительного происхождения. Превышение установленных значений рассматривается как признак фальсификации продукции.

Метод основан на определении соотношений стабильных изотопов углерода в составе цельного меда и его белковой фракции. В натуральном мёде белковая и углеводная составляющие формируются одновременно из одного источника, поэтому их изотопный состав совпадает. Отклонение изотопного соотношения свидетельствует о добавлении сахаров или сиропов растительного происхождения и указывает на фальсификацию продукта.

Введение ГОСТ Р 72580-2026 расширяет возможности государственного контроля, испытательных лабораторий и производителей в части объективной оценки качества продуктов пчеловодства и способствует повышению прозрачности рынка.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список