Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном

Специалисты «РКС-Самара» не допустили затопления стоками жилых домов на пр. Кирова: устранили крупный технологический отказ на важном объекте.

В течение дня 24 марта на канализационную насосную станцию (КНС) в районе ул. Ветлянской пришло такое количество бытового мусора, что забились все механические решётки. Это оборудование с мелкими сетками, где должны задерживаться твёрдые бытовые отходы, попавшие в канализацию. Обычно в рабочем процессе решётки справляются, но иногда на КНС приходит столько мусора, что оборудование приходится останавливать для очистки.

Сотрудники цеха КНС в ночь на 25 марта вручную убрали больше 800 кг отходов, приплывших из жилых домов: в основном, это влажные салфетки и другие средства гигиены, а также… лимон, который стал объектом шуток во время уборки. Однако последствия при подобных засорах могут быть нешуточные.

Ресурсоснабжающее предприятие напоминает, что выбрасывать мусор в канализацию категорически запрещено: это приводит к сбоям на оборудовании, засорам, создаёт неудобства для жильцов МКД и всех горожан. Система ВОДОотведения спроектирована для приёма и транспортировки только сточных вод с естественными отходами жизнедеятельности человека.

Сохраняйте свой комфорт: пользуйтесь канализацией правильно и выбрасывайте неугодные лимоны в мусор.