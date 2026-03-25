Я нашел ошибку
Главные новости:
С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.92
EUR 93.92
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

24 марта в медиа появилась информация, что главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев находится в Казахстане и обсуждает контракт с «Актобе». Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов, пишет Самара-КП.

В разговоре с Карповым наставник подтвердил, что находится в Астане и ведет переговоры с казахстанским клубом.

«Я никуда не сбегал. Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас», - заявил Адиев.

Тренер отметил, что у него есть обязательства перед «Крыльями Советов» и председателем совета директоров самарского клуба Дмитрием Яковлевым, который «поверил в Адиева».

По словам специалиста, он ведет переговоры о назначении в «Актобе» летом – после завершения сезона в РПЛ. Однако, Адиев не исключает, что переход может состояться уже сейчас. Это произойдет, только если позволит Дмитрий Яковлев. Сегодня, 25 марта вопрос должен решится.

«Пока непонятно, чем закончится эта история. Я лично веду разговор о назначении на лето. Думаю, вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом – только если Дмитрий Николаевич меня отпустит».

Иван Карпов сообщает, что клуб из Казахстана готов выплатить самарским «Крыльям Советов» неустойку за разрыв контракта с Адиевым равный двум его окладам. Это 4,4 миллиона рублей.

В «Крыльях Советов» информацию о возможном уходе тренер пока никак не комментируют. По информации телеграм-канал «Топи за «Крылья»!», никто в руководстве самарского клуба не знал о поездке главного тренера в Казахстан. О переговорах с «Актобе» в «КС» узнали только из новостей. Руководство было шокировано сложившейся ситуацией.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в Самаре вечером 22 марта
Хозяева испытывают трудности в чемпионате и сейчас находятся на 14-м месте в таблице с 20-ю очками. Футбол в Самаре
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
После кубковой победы по пенальти над "Локомотивом" (5:4, 2:2 в основное время) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал комментарий по итогам... Футбол в Самаре
Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
Начало матча запланировано на 15:00, завершение — в 17:00. Дополнительный транспорт поможет болельщикам без проблем добраться до дома после игры. Транспорт
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
