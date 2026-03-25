На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров

24 марта в медиа появилась информация, что главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев находится в Казахстане и обсуждает контракт с «Актобе». Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов, пишет Самара-КП.

В разговоре с Карповым наставник подтвердил, что находится в Астане и ведет переговоры с казахстанским клубом.

«Я никуда не сбегал. Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас», - заявил Адиев.

Тренер отметил, что у него есть обязательства перед «Крыльями Советов» и председателем совета директоров самарского клуба Дмитрием Яковлевым, который «поверил в Адиева».

По словам специалиста, он ведет переговоры о назначении в «Актобе» летом – после завершения сезона в РПЛ. Однако, Адиев не исключает, что переход может состояться уже сейчас. Это произойдет, только если позволит Дмитрий Яковлев. Сегодня, 25 марта вопрос должен решится.

«Пока непонятно, чем закончится эта история. Я лично веду разговор о назначении на лето. Думаю, вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом – только если Дмитрий Николаевич меня отпустит».

Иван Карпов сообщает, что клуб из Казахстана готов выплатить самарским «Крыльям Советов» неустойку за разрыв контракта с Адиевым равный двум его окладам. Это 4,4 миллиона рублей.

В «Крыльях Советов» информацию о возможном уходе тренер пока никак не комментируют. По информации телеграм-канал «Топи за «Крылья»!», никто в руководстве самарского клуба не знал о поездке главного тренера в Казахстан. О переговорах с «Актобе» в «КС» узнали только из новостей. Руководство было шокировано сложившейся ситуацией.