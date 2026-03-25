Стартовал прием заявок на получение Почетного штандарта главы города Самары

С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара». Предприятия, подавшие заявки, будут разделены на 13 профильных групп: нефтегазовая промышленность, легкая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, металлургический, лесопромышленный, химико-фармацевтический, научно-исследовательский комплекс, производство строительных и нерудных материалов, резиновых и пластмассовых изделий и т.д.



«Областной центр должен знать своих героев — предприятия, которые составляют основу экономики города, области и, в конечном итоге, страны. Это важно для самих предприятий, и не только для поиска потенциальных партнеров. В сегодняшних условиях дефицита кадров предприятиям важен приток молодых специалистов. Тысячи молодых самарцев сейчас получают профессиональное образование или выбирают будущую профессию. Быть «Лучшим предприятием города Самары» — значит обратить на себя внимание потенциальных сотрудников», – отметил глава города Самары Иван Носков.



К участию в конкурсе приглашаются предприятия, зарегистрированные на территории Самары с численностью сотрудников свыше 100 человек. Прием заявок проходит до 15 апреля.



Лидеру конкурса будет вручена награда «Почетный штандарт главы городского округа Самара «Лучшее предприятие в городском округе Самара», предприятия-победители в каждой из номинаций награждаются статуэтками и дипломами.



Отметим, на сегодняшний день в Самаре представлено около 200 предприятий различных промышленных отраслей.



Положение о конкурсе, критерии оценки предприятий, а также форма заявки на участие в конкурсе доступны на официальном сайте администрации городского округа Самара по ссылке: https://samadm.ru/docs/official-publication/58736/. Дополнительная информация — по телефону: 8 (846) 333-58-47 или по электронной почте dp_msp@samadm.ru.

Фото: пресс-служба администрации Самары