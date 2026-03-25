С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Стартовал прием заявок на получение Почетного штандарта главы города Самары

С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара». Предприятия, подавшие заявки, будут разделены на 13 профильных групп: нефтегазовая промышленность, легкая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, металлургический, лесопромышленный, химико-фармацевтический, научно-исследовательский комплекс, производство строительных и нерудных материалов, резиновых и пластмассовых изделий и т.д.

«Областной центр должен знать своих героев — предприятия, которые составляют основу экономики города, области и, в конечном итоге, страны. Это важно для самих предприятий, и не только для поиска потенциальных партнеров. В сегодняшних условиях дефицита кадров предприятиям важен приток молодых специалистов. Тысячи молодых самарцев сейчас получают профессиональное образование или выбирают будущую профессию. Быть «Лучшим предприятием города Самары» — значит обратить на себя внимание потенциальных сотрудников», – отметил глава города Самары Иван Носков.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия, зарегистрированные на территории Самары с численностью сотрудников свыше 100 человек. Прием заявок проходит до 15 апреля.

Лидеру конкурса будет вручена награда «Почетный штандарт главы городского округа Самара «Лучшее предприятие в городском округе Самара», предприятия-победители в каждой из номинаций награждаются статуэтками и дипломами.

Отметим, на сегодняшний день в Самаре представлено около 200 предприятий различных промышленных отраслей.

Положение о конкурсе, критерии оценки предприятий, а также форма заявки на участие в конкурсе доступны на официальном сайте администрации городского округа Самара по ссылке: https://samadm.ru/docs/official-publication/58736/. Дополнительная информация — по телефону: 8 (846) 333-58-47 или по электронной почте dp_msp@samadm.ru.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
