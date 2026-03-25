Открыт прием заявок для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2025 года

Ежегодный региональный конкурс «ЭкоЛидер» проводится Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения Самарской области. Конкурс является и смотром и, одновременно, праздником всех – и профессионалов, и общественников, и активных граждан.

Как и в прошлом году, для конкурсантов предусмотрено 11 номинаций: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1 тыс. человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1 тыс. человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Кроме муниципальных образований, к участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Оформленные строго по утвержденной форме заявки принимаются ГБУ СО «Природоохранный центр» в срок до 15 апреля 2026 года, на бумажном носителе и в электронном виде, по адресу: 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303; тел.: 8 (846) 255-69-86, 8 (846) 255-69-92; info@prirodacentre.ru.

Положение о конкурсе, формы заявок, информация о критериях оценки участников регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер» размещены в социальных сетях, где также можно отслеживать новости и события в рамках проведения конкурса – в группе https://vk.com/wall-217171413_1171 ;