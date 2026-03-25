В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая

27 марта в 10:00 в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.

История китайских украшений насчитывает много тысячелетий. Традиционно в них используются яшма, жемчуг, красный коралл, бирюза, перламутр, а самым популярным издавна считается легендарный нефрит, превосходящий другие материалы по своей духовной ценности: в китайской культуре считается, что он имеет небесное происхождение, обладает чудодейственными свойствами и является метафорой совершенства. На протяжении многих столетий драгоценная нефритовая императорская печать вершила судьбы и являлась символом высшей власти. 

Мы поговорим о мастерстве искусных китайских ювелиров и попробуем испытать свою наблюдательность в «игре с самоцветами».

Согласно распоряжению Президента РФ 2026 и 2027 годы объявлены перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Также 2026 год знаменует 25-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Лекция в Самарской областной библиотеке продолжает традицию изучения культуры Китая и китайского языка.  

27 марта 2026 года в 10:00, отдел литературы на иностранных языках Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

