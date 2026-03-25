В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая

27 марта в 10:00 в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.

История китайских украшений насчитывает много тысячелетий. Традиционно в них используются яшма, жемчуг, красный коралл, бирюза, перламутр, а самым популярным издавна считается легендарный нефрит, превосходящий другие материалы по своей духовной ценности: в китайской культуре считается, что он имеет небесное происхождение, обладает чудодейственными свойствами и является метафорой совершенства. На протяжении многих столетий драгоценная нефритовая императорская печать вершила судьбы и являлась символом высшей власти.

Мы поговорим о мастерстве искусных китайских ювелиров и попробуем испытать свою наблюдательность в «игре с самоцветами».

Согласно распоряжению Президента РФ 2026 и 2027 годы объявлены перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Также 2026 год знаменует 25-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Лекция в Самарской областной библиотеке продолжает традицию изучения культуры Китая и китайского языка.

27 марта 2026 года в 10:00, отдел литературы на иностранных языках Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

12+

