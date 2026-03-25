Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района

В Безенчукском районе разыскивается без вести пропавшая девочка, 2012 года рождения. 24 марта 2026 года в период с 20:00 до 21:00 она ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Приметы разыскиваемой: на вид 14 лет, рост 160 см, среднего телосложения,

Была одета: куртка серого цвета, джинсы серого цвета, кроссовки белого цвета.

Особые приметы: имеет пирсинг левой брови и на нижней губе, правая бровь рассечена.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846 76) 2-15-37, 8 (846 76) 2-11-31

или 112. Также информацию можено передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.