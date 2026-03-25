Саудовская Аравия и Самарская область: новый шаг в развитии торгово-экономических отношений

Делегация Королевства Саудовская Аравия посетила регион с рабочим визитом.

Это ответный шаг в рамках сотрудничества, инициированного нашими предприятиями на международных выставках на Ближнем Востоке.

Ключевым событием визита стали переговоры под председательством Павла Финка.

Главные итоги встречи:

- обсудили совместные инвестпроекты и расширение кооперации в промышленности и инновациях;

- презентовали промышленный потенциал: от крупнейших производителей аммиака и удобрений до АВТОВАЗа и лидеров сельхозмашиностроения;

- особое внимание уделили туристической привлекательности и инфраструктуре региона;

- принято решение о дальнейшем конструктивном взаимодействии по реализации озвученных договоренностей.

«Для Самарской области сотрудничество с Королевством – это потенциальные инвестиции, новые рабочие места, возможные увеличения экспортных поставок в страны Ближнего Востока. Наших саудовских партнеров интересует продукция сельского хозяйства, туристические услуги, машиностроение, высокие технологии», – подчеркнул Павел Финк, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

