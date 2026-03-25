Дмитрий Яковлев: "Мы рады, что наш тренер востребован, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу"

Председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал распространяющуюся в сети информацию, касаемо возможных изменений в тренерском штабе:

– Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной – «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

