Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Рубин»

22 марта на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Рубина».

Игра 22 тура МИР РПЛ начнется в 17:30.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 15:30.

Совместно с титульным партнером FONBET клуб подготовил насыщенную развлекательную программу. Гостей встретят Крыс Лютик и Мята.

У входа №3 будет работать бренд-зона FONBET с интерактивами: Speed Attack, «Стена удачи», «Хватай-ка», «Плинко», а также фирменной атрибутикой.

С 15:30 до 18:30 в ВИП-зоне и зоне гостеприимства A404 будут открыты детские площадки «АстроЛенда» с мастер-классами и встречами с любимыми персонажами.

На 4-м этаже трибун А и С разместятся теплые зоны.

В зоне A403 – конкурсы и розыгрыши от ведущего Александра Четверикова. В A404 представят благотворительный проект «Детские деревни», а иллюстратор Юлия Кондрашенкова создаст для гостей персональные fashion-скетчи.

Для отдыха будет работать релакс-зона клуба. В A405 – игровые приставки PS5 с EA FC, а также сабсоккер, настольный футбол, теннис и деревянные игры от «Игротеки». В A406 пройдет интерактивное шоу Good Night Show.

Аквагрим доступен в A405, С416, ВИП-зоне и на стилобате. В музее клуба (1-й этаж, сектор В) – выставка трофеев и раритетов, а также фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Для незрячих болельщиков будет доступно тифлокомментирование в приложении «Особый взгляд».

В день матча от «Ладьи» до стадиона будут курсировать бесплатные автобусы.

Рядом со стадионом доступны бесплатные парковки.

Для посещения необходима карта болельщика. Ее можно оформить в мобильном пункте МФЦ на стадионе около входа №3 с 13:30 до 18:30 при наличии оригинала паспорта, сообщает пресс-служба ПФК "КС".