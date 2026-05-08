Умер заслуженный врач РФ, почетный врач СОКБ им. В.Д. Середавина Юрий Ельцев

Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что на 73-м году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, почетный врач СОКБ им. В.Д. Середавина Юрий Петрович Ельцев.



Юрий Петрович посвятил медицине более 47 лет жизни, из них 38 лет - работе в Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина. С 1988 года его профессиональная деятельность была неразрывно связана с развитием ортопедической и травматологической службы учреждения. Он стоял у истоков развития эндопротезирования крупных суставов не только в Самарской области, но и в России. За годы работы им были выполнены тысячи сложнейших операций.



Пройдя профессиональный путь Юрий Петрович стал наставником для нескольких поколений специалистов.



Прощание с Юрием Петровичем состоится 9 мая с 12.00 до 13.30 по адресу: Похоронный дом №1, г Самара, ул. Борская, д. 108, К1, зал №3