Самарский Исторический парк и СамАРТ  открывают выставку театрального костюма

26 марта Исторический парк и Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывают выставку театрального костюма "СамАрт: 95 лет в театральном костюме".
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
25 марта в Безенчукском районе полицейскими разыскана девочка, ушедшая из дома вечером 24 мврта. 
Полицейскими разыскана девочка-подросток из Безенчукского района
Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета.
«Т Плюс» поддержала День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ
Председатель Совета директоров ПФК «КС» Дмитрий Яковлев прокомментировал распространяющуюся в сети информацию о возможных изменений в тренерском штабе.
Дмитрий Яковлев: "Мы рады, что наш тренер востребован, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу"
Врач акушер-гинеколог СОКБ им.В,Д. Середавина Светлана Клюяшкина, рассказала, что любые заболевания во время беременности требуют более внимательного отношения. 
Самарский эксперт: инфекции во время беременности опасны не только для будущей мамы, но и для ребёнка
Делегация Королевства Саудовская Аравия посетила регион с рабочим визитом.
Саудовская Аравия и Самарская область: новый шаг в развитии торгово-экономических отношений
21 марта в Серпухове Московской области состоялся первый в истории чемпионат России по женскому боевому самбо.
Самарские самбистки успешно дебютировали в чемпионате России по боевому самбо
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
26 марта Исторический парк и Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывают выставку театрального костюма "СамАрт: 95 лет в театральном костюме".

Накануне Всемирного Дня театра 26 марта в 12.30 Исторический парк "Россия - моя история" и Самарский театр юного зрителя «СамАрт» открывают выставку театрального костюма "СамАрт: 95 лет в театральном костюме".

Посетители парка смогут увидеть работы известных театральных художников по костюму Юрия Харикова, Стефании Граурогкайте, Ирины Цветковой, Марины Евдоченковой и других.

За сценографию и костюмы к спектаклям СамАрта «Мамаша Кураж» и «Бумбараш» Юрий Хариков получил две национальные премии «Золотая Маска». Классические, исторические, стилизованные, фантасмагорийные костюмы, из спектаклей разных жанров и направлений. «Чайка» и «Иванов» Антона Чехова, «Горе от ума» Александра Грибоедова, но здесь же современники: «Очень простая история» Марии Ладо и «Товар любовь» Саши Мурашко. Помимо самих костюмов в Историческом парке СамАрт представит эскизы художников и афиши своих постановок.

По окончании церемонии открытия в 13.00 посетителей ждёт встреча "Умный четверг" с куратором зрительских проектов СамАрта Екатериной Аверьяновой.

Вход свободный!   12+
Запись по телефону:
+7 (846) 250-01-32, 250-01-52
Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

 

Фото: Самарский Исторический парк

