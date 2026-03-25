Самарский Исторический парк и СамАРТ  открывают выставку театрального костюма

Накануне Всемирного Дня театра 26 марта в 12.30 Исторический парк "Россия - моя история" и Самарский театр юного зрителя «СамАрт» открывают выставку театрального костюма "СамАрт: 95 лет в театральном костюме".



Посетители парка смогут увидеть работы известных театральных художников по костюму Юрия Харикова, Стефании Граурогкайте, Ирины Цветковой, Марины Евдоченковой и других.



За сценографию и костюмы к спектаклям СамАрта «Мамаша Кураж» и «Бумбараш» Юрий Хариков получил две национальные премии «Золотая Маска». Классические, исторические, стилизованные, фантасмагорийные костюмы, из спектаклей разных жанров и направлений. «Чайка» и «Иванов» Антона Чехова, «Горе от ума» Александра Грибоедова, но здесь же современники: «Очень простая история» Марии Ладо и «Товар любовь» Саши Мурашко. Помимо самих костюмов в Историческом парке СамАрт представит эскизы художников и афиши своих постановок.



По окончании церемонии открытия в 13.00 посетителей ждёт встреча "Умный четверг" с куратором зрительских проектов СамАрта Екатериной Аверьяновой.



Вход свободный! 12+

Запись по телефону:

+7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Фото: Самарский Исторический парк