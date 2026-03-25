В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
В Башкортостане дан старт Всероссийскому фестивалю «Женское сердце России» с участием делегации Самарской области

В Год единства народов России в Республике Башкортостан официально стартовал первый региональный этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России».

В Год единства народов России в Республике Башкортостан официально стартовал первый региональный этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Масштабное событие объединило 160 матерей и жён участников специальной военной операции из 14 регионов Приволжского федерального округа, представляющих более 20 народов и национальностей России.
«Здесь собрались представители регионов Приволжского федерального округа. Четырнадцать субъектов, более 20 народов и национальностей, которые представят сегодня свою культуру, свои национальные традиции. Каждый песенный, танцевальный и поэтический номер будут нести особенность традиций своего народа. Это очень важно, потому что все народы объединяет одна великая страна, страна под названием Россия. И за эту страну наши герои сейчас отдают свои жизни. Я хочу низко поклониться нашим мамам, женам, которые потеряли своих близких и находят в себе силы жить дальше, помогать и поддерживать друг друга. Я хочу поприветствовать и поблагодарить тех, кто живёт сейчас с надеждой и верой на благополучное возвращение своих родных защитников», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.
Одним из ярких событий фестиваля стало участие делегации Самарской области, которая представила богатое культурное и патриотическое наследие своего региона. В состав делегации вошли восемь женщин — матери и супруги Героев СВО, олицетворяющие многонациональную душу региона: русские, башкиры, казахи, чуваши.
Самарская область развернула на фестивале уникальную экспозицию, отражающую этнокультурное разнообразие и самобытность губернии, которая традиционно считается «Хлебной столицей» России. Центральным элементом стал баннер «Народы в сердце России» — десять орнаментальных сюжетов этнических групп, преобладающих на территории региона, нанесённых в виде карты Самарской области.
«Фестиваль «Женское сердце России» — это возможность сказать главное: семьи наших героев — это настоящий тыл, хранительницы традиций, культуры и той невероятной силы, которая сегодня объединяет всю страну. В Год единства народов России мы видим, как в одном зале встречаются представительницы разных национальностей — русские, башкиры, казахи, чуваши, — и каждая привозит частичку своего родного дома. Для нас, для фонда «Защитники Отечества», особенно ценно, что женщины делятся опытом, показывают свои таланты, угощают домашним хлебом и вишнёвой наливкой, рассказывают о тех, кем мы гордимся. Такие встречи доказывают: когда мы вместе, мы непобедимы», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества».
Особое место заняло гастрономическое наследие: участницы делегации представили хлебные изделия, приготовленные собственными руками, а также продукцию крупного промышленного предприятия «Самарский булочно-кондитерский комбинат». Акцент был сделан на уникальный сорт — «Бещёвскую вишню», которая, согласно легенде, растёт только на Волжском побережье у подножия Жигулей и отличается оригинальным вкусом. 
Патриотическая составляющая экспозиции была представлена фотовыставкой «СВОи» с историями участников СВО Самарской области разных национальностей, демонстрирующей единство и героизм бойцов. В оформлении стенда также отразили этническое своеобразие края: кружевное убранство изысканных резных узоров на фасадах и оконных наличниках, которые создают неповторимый облик старой Самары.
В знак уважения и дружбы участницы делегации подготовили для почётных гостей фестиваля презенты: книги, изделия, изготовленные своими руками, а также подарки от филиала государственного фонда поддержки участников СВО.
Фестиваль «Женское сердце России» продолжает своё путешествие по регионам Приволжского федерального округа, укрепляя единство народов и подчёркивая важность сохранения семейных ценностей и культурных традиций.

 

 

Фото: Госфонд «Защитники Отечества»

