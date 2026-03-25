Сегодня в САТОБ чествовали работников культуры региона

В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Сегодня в САТОБ чествовали работников культуры региона

25 марта в САТОБ чествовали работников культуры, гостей праздника поздравил временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Дмитрий Яковлев.

День работника культуры! В этот день свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники библиотек, музеев, театров, дворцов культуры и сельских клубов.
Это праздник всех творцов, благодаря которым мир становится лучше и прекраснее.

Сегодня в Самарском театре оперы и балеты им. Шостаковича чествовали работников культуры.
От имени главы региона Вячеслава Федорищева гостей праздника поздравил временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Дмитрий Яковлев.

Он подчеркнул, что благодаря труду работников культуры Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и искусства, творческие коллективы региона пользуются известностью как у нас в стране, так и за рубежом: «Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм, умение преодолевать любые трудности. Вы с честью выполняете свою главную миссию - несете свет культуры в сердца людей».

В торжественной остановке наградили:

Награждена Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» Карташова Татьяна Анатольевна, директор Детской музыкальной хоровой школы №1.

Награжден Почетным званием «Народный артист Самарской области» Сапрыкин Владимир Васильевич, артист-ведущий мастер сцены Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Награждены Почетным званием «Заслуженный артист Самарской области»:
Гаген Сергей Александрович, артист балета, ведущий мастер сцены Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;

Ивашечкина Елена Васильевна, артист высшей категории Самарского академического театра драмы им. М. Горького;

Пушко Александр Михайлович, артист, ведущий мастер сцены
Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;

Рассамахина Галина Александровна, артистка балета Государственного ансамбля песни и танца Самарской области «Волжские казаки»;

Награждены Почетным званием «Заслуженный работник культуры Самарской области»:

Измайлова Галина Петровна, руководитель муниципального бюджетного учреждения муниципального района Приволжский «Централизованная библиотечная система»;

Миронова Ирина Алексеевна, директор Театра юного зрителя «Дилижанс» г.о. Тольятти;

Награжден Почетной грамотой Губернатора Самарской области:

Алимов Элдар Эмадинович, концертмейстер Детской школы искусств имени Аннэты Яковлевны Басс;
Награждены Благодарностью Губернатора Самарской области:
Галимуллин Наил Набиуллович, руководитель клубного формирования сельского Дома культуры с. Старое Ермаково Камышлинского района;
Зеленская Евгения Юрьевна, артист драмы высшей категории Драматического театра «Грань»;
Мантров Дмитрий Юрьевич, председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
Токарева Алла Анатольевна, преподаватель Детской музыкальной хоровой школы №1 г.о.Самара;
Токарева Людмила Ивановна, балетмейстер Двореца культуры г.о Похвистнево;
Храпунова Ирина Анатольевна, директор Борской межпоселенческой библиотеки.

 

Фото:   минкульт СО

