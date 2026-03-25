Сегодня в САТОБ чествовали работников культуры региона

День работника культуры! В этот день свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники библиотек, музеев, театров, дворцов культуры и сельских клубов.

Это праздник всех творцов, благодаря которым мир становится лучше и прекраснее.

Сегодня в Самарском театре оперы и балеты им. Шостаковича чествовали работников культуры.

От имени главы региона Вячеслава Федорищева гостей праздника поздравил временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Дмитрий Яковлев.

Он подчеркнул, что благодаря труду работников культуры Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и искусства, творческие коллективы региона пользуются известностью как у нас в стране, так и за рубежом: «Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм, умение преодолевать любые трудности. Вы с честью выполняете свою главную миссию - несете свет культуры в сердца людей».

В торжественной остановке наградили:

Награждена Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» Карташова Татьяна Анатольевна, директор Детской музыкальной хоровой школы №1.

Награжден Почетным званием «Народный артист Самарской области» Сапрыкин Владимир Васильевич, артист-ведущий мастер сцены Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Награждены Почетным званием «Заслуженный артист Самарской области»:

Гаген Сергей Александрович, артист балета, ведущий мастер сцены Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;

Ивашечкина Елена Васильевна, артист высшей категории Самарского академического театра драмы им. М. Горького;

Пушко Александр Михайлович, артист, ведущий мастер сцены

Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;

Рассамахина Галина Александровна, артистка балета Государственного ансамбля песни и танца Самарской области «Волжские казаки»;

Награждены Почетным званием «Заслуженный работник культуры Самарской области»:

Измайлова Галина Петровна, руководитель муниципального бюджетного учреждения муниципального района Приволжский «Централизованная библиотечная система»;

Миронова Ирина Алексеевна, директор Театра юного зрителя «Дилижанс» г.о. Тольятти;

Награжден Почетной грамотой Губернатора Самарской области:

Алимов Элдар Эмадинович, концертмейстер Детской школы искусств имени Аннэты Яковлевны Басс;

Награждены Благодарностью Губернатора Самарской области:

Галимуллин Наил Набиуллович, руководитель клубного формирования сельского Дома культуры с. Старое Ермаково Камышлинского района;

Зеленская Евгения Юрьевна, артист драмы высшей категории Драматического театра «Грань»;

Мантров Дмитрий Юрьевич, председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;

Токарева Алла Анатольевна, преподаватель Детской музыкальной хоровой школы №1 г.о.Самара;

Токарева Людмила Ивановна, балетмейстер Двореца культуры г.о Похвистнево;

Храпунова Ирина Анатольевна, директор Борской межпоселенческой библиотеки.

Фото: минкульт СО