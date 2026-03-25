В Самарской области завершились региональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» между школьными командами в рамках всероссийского проекта «Волейбол — в школу».
В турнире среди юношей 2011–2012 годов рождения приняли участие 13 команд - из Самары, Тольятти, Безенчука, Летниково, Октябрьска, Старой Шенталы, Сургута, Тимашево, Узюково и Южного города.
Призерами стали:
СОШ «ОЦ «Южный город», тренер Антон Плетнёв
СОШ с. Узюково, Ставропольский район, тренер Игорь Платонов
СОШ с. Летниково, Алексеевский район, тренер Борис Фамутдинов
