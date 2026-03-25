В Самарской области завершились региональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» между школьными командами в рамках всероссийского проекта «Волейбол — в школу».



В турнире среди юношей 2011–2012 годов рождения приняли участие 13 команд - из Самары, Тольятти, Безенчука, Летниково, Октябрьска, Старой Шенталы, Сургута, Тимашево, Узюково и Южного города.



Призерами стали:



СОШ «ОЦ «Южный город», тренер Антон Плетнёв

СОШ с. Узюково, Ставропольский район, тренер Игорь Платонов

СОШ с. Летниково, Алексеевский район, тренер Борис Фамутдинов

Фото: минспорта СО