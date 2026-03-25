Я нашел ошибку
Главные новости:
С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.92
EUR 93.92
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Весь список
  • Персональные данные

Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей

116
Минфин и Минстрой должны до 1 июля представить инициативы по изменению условий семейной ипотеки, где ставка будет зависеть от количества детей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

«Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении разного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», — сказано в документе. Поручения утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным по итогам его отчета перед Госдумой. Во время выступления в парламенте глава правительства уже анонсировал, что рассматриваются разные способы корректировки льготной программы, в том числе привязка ставки к числу детей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%. Выплата на первого ребенка теперь составляет около 729 тысяч рублей, на второго — почти 963 тысячи рублей при условии, что семья ранее не получала сертификат. Если семья уже получила выплату на первенца, доплата при рождении второго ребенка составляет около 234 тысяч рублей. Для семей, у которых право на материнский капитал ранее не возникало, выплата на второго, третьего и последующих детей, рожденных с 2007 по 2019 год, также составит 729 тысяч рублей, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
228
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
427
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
722
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
788
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
650
Весь список