Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей

Минфин и Минстрой должны до 1 июля представить инициативы по изменению условий семейной ипотеки, где ставка будет зависеть от количества детей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

«Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении разного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», — сказано в документе. Поручения утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным по итогам его отчета перед Госдумой. Во время выступления в парламенте глава правительства уже анонсировал, что рассматриваются разные способы корректировки льготной программы, в том числе привязка ставки к числу детей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%. Выплата на первого ребенка теперь составляет около 729 тысяч рублей, на второго — почти 963 тысячи рублей при условии, что семья ранее не получала сертификат. Если семья уже получила выплату на первенца, доплата при рождении второго ребенка составляет около 234 тысяч рублей. Для семей, у которых право на материнский капитал ранее не возникало, выплата на второго, третьего и последующих детей, рожденных с 2007 по 2019 год, также составит 729 тысяч рублей, пишет Ура.ру.