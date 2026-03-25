С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
Стартовал прием заявок на получение Почетного штандарта главы города Самары
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
В Самаре состоится любительский шахматный турнир
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов

159
Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов

В Доме дружбы народов Самарской области прошёл молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России». Мероприятие было приурочено сразу к двум важным событиям: Году единства народов России и 25-летию официального принятия текста гимна Российской Федерации. В игре участвовали студенты колледжей и иностранные учащиеся вузов региона - активисты Международного клуба дружбы.

«Я бы посоветовал всем ещё раз внимательно прочитать слова нашего гимна. Там нет ни одного слова неправды. Почти двести народов в трудную минуту вставали плечом к плечу и защищали страну. И до тех пор, пока мы считаем её своей, мы будем сильны», - подчеркнул заместитель директора учреждения Пётр Сучков.

Квиз состоял из семи раундов, и каждый был ярким и по-настоящему объединяющим: участники угадывали блюда национальных кухонь, события из истории Самары, узнавали традиции русских, татар, чувашей, мордвы и других народов, проживающих на территории Самарской области, определяли звуки национальных музыкальных инструментов, фильмы по кинокадру и отвечали на вопросы в блице.

Для Юлии, студентки второго курса направления «Туризм и гостеприимство» Поволжского государственного колледжа, этноквиз оказался не просто игрой, а импульсом к развитию в выбранной профессии. «Наш регион объединяет большое количество национальностей. Для нас это очень важно: многие из наших ребят станут экскурсоводами и будут рассказывать про историю Самарской области, какие национальности здесь проживают, какой вклад они вносили. Ну и, в принципе, это просто интересно», - говорит студентка.

Особую атмосферу квизу придало участие иностранных студентов. Май Сяожуй из Китая, живущий в Самаре уже четыре года, признался, что давно влюблён в местную историю и людей. А Таниш из Индии поделился тем, как быстро почувствовал себя здесь своим - и даже полюбил квас: «Для меня это теперь что-то очень родное».

Победители получили дипломы и памятные подарки Координационного центра Самарского университета и сладкие призы от Дома дружбы народов. Организаторами мероприятия выступили ГКУ СО «Дом дружбы народов» и Координационный центр Самарского университета.

Фото предоставлено Домом дружбы народов Самарской области.

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
228
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
427
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
722
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
788
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
650
