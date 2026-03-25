Молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России» прошёл в самарском Доме дружбы народов

В Доме дружбы народов Самарской области прошёл молодёжный этноквиз «Традиции и обычаи народов России». Мероприятие было приурочено сразу к двум важным событиям: Году единства народов России и 25-летию официального принятия текста гимна Российской Федерации. В игре участвовали студенты колледжей и иностранные учащиеся вузов региона - активисты Международного клуба дружбы.

«Я бы посоветовал всем ещё раз внимательно прочитать слова нашего гимна. Там нет ни одного слова неправды. Почти двести народов в трудную минуту вставали плечом к плечу и защищали страну. И до тех пор, пока мы считаем её своей, мы будем сильны», - подчеркнул заместитель директора учреждения Пётр Сучков.

Квиз состоял из семи раундов, и каждый был ярким и по-настоящему объединяющим: участники угадывали блюда национальных кухонь, события из истории Самары, узнавали традиции русских, татар, чувашей, мордвы и других народов, проживающих на территории Самарской области, определяли звуки национальных музыкальных инструментов, фильмы по кинокадру и отвечали на вопросы в блице.

Для Юлии, студентки второго курса направления «Туризм и гостеприимство» Поволжского государственного колледжа, этноквиз оказался не просто игрой, а импульсом к развитию в выбранной профессии. «Наш регион объединяет большое количество национальностей. Для нас это очень важно: многие из наших ребят станут экскурсоводами и будут рассказывать про историю Самарской области, какие национальности здесь проживают, какой вклад они вносили. Ну и, в принципе, это просто интересно», - говорит студентка.

Особую атмосферу квизу придало участие иностранных студентов. Май Сяожуй из Китая, живущий в Самаре уже четыре года, признался, что давно влюблён в местную историю и людей. А Таниш из Индии поделился тем, как быстро почувствовал себя здесь своим - и даже полюбил квас: «Для меня это теперь что-то очень родное».

Победители получили дипломы и памятные подарки Координационного центра Самарского университета и сладкие призы от Дома дружбы народов. Организаторами мероприятия выступили ГКУ СО «Дом дружбы народов» и Координационный центр Самарского университета.

Фото предоставлено Домом дружбы народов Самарской области.